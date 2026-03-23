APCO จับมือพันธมิตรใหม่ รุกตลาดแอฟริกา

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ ตั้ง INFINITUM GLOBAL HEALTH (IGH) พันธมิตรแอฟริกาใต้ ขยายฐานกลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา เตรียมส่งออกนวัตกรรมเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 2 รายการ ฟื้นฟูการย้อนวัย-ชะลอวัย พร้อมดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และมะเร็ง ผ่านการกระตุ้นสเต็มเซลล์ มั่นใจศักยภาพผลิตภัณฑ์ ผ่านการวิจัยได้รับการรับรองระดับนานาชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง APCO และ Mrs. Leonor Bosman จาก INFINITUM GLOBAL HEALTH (IGH) ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ต่อยอดความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้านการย้อนวัย-ชะลอวัย ควบคู่กับการดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS และผู้ป่วยโรคมะเร็ง
นวัตกรรมเสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่นำไปทำตลาด ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ได้แก่ 1.mylife100 สูตรย้อนวัยพร้อมจัดการมะเร็ง 2.KTCEL จัดการมะเร็ง และ HIV/AIDS พร้อมกับการย้อนวัย โดยทั้ง 2 สูตรพัฒนาจากสารสกัดมังคุดเสริมฤทธิ์ที่มุ่งเสริมภูมิคุ้มกันบำบัด ช่วยกระตุ้นการทำงานของ สเต็มเซลล์ทั้งระดับเนื้อเยื่อและระบบเม็ดเลือด สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกาย สามารถจัดการเชื้อ HIV และเซลล์มะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยไม่กระทบเซลล์ปกติ อีกทั้งยังช่วยย้อนวัย-ชะลอวัย ฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกาย เหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย HIV และมะเร็ง
โดยผลิตภัณฑ์ 2 รายการดังกล่าว ผ่านการทดสอบในผู้บริโภคและได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ด้วยผลงานวิจัยเฉพาะที่ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Clinical Immunology & Research และ Food Science and Nutrition จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้สูตร mylife100 ที่กระตุ้นสเต็มเซลล์ ทำให้ย้อนวัยพร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันจัดการมะเร็ง และ สูตร KTCEL กระตุ้นสเต็มเซลล์ ที่สร้าง Killer T Cell จัดการมะเร็ง HIV/AIDS พร้อมกับการทำให้ย้อนวัย
ทั้งนี้ INFINITUM GLOBAL HEALTH (IGH) ได้วางแผนขยาย KTCEL สู่ทวีปแอฟริกา ซึ่งมีประชากรกว่า 1.4 พันล้านคน และยังเป็นตลาดที่มีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพสูง จากจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS กว่า 26 ล้านคน และผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า 1 ล้านรายต่อปี โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี และมีกำหนดเริ่มส่งมอบผลิตภัณฑ์จาก APCO ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 พร้อมต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางและอเมริกาในระยะถัดไป
” บริษัทเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งผลักดันนวัตกรรมสุขภาพจากนักวิจัยไทย ที่พัฒนาสารสกัดจากมังคุดเสริมฤทธิ์ ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติได้ในระดับสากล” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว