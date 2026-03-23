TFG รับอานิสงส์ราคาหมู-ไก่พุ่งล็อกราคาวัตถุดิบล่วงหน้า 60-70%

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป รับอานิสงส์ราคาหมู–ไก่ปรับตัวขึ้น หนุนแนวโน้มรายได้ปี 69 เติบโต 10-15% นิวไฮต่อเนื่อง ฟากซีอีโอ"เพชร นันทวิสัย" ระบุ บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังล็อกราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ล่วงหน้าแล้วราว 60–70% ช่วยจำกัดผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ มีปัจจัยหนุนจากสภาพอากาศ และอุปสงค์การบริโภคที่ฟื้นตัว แม้สถานการณ์สงครามจะส่งผลให้ต้นทุนบางส่วนปรับสูงขึ้น แต่บริษัทฯได้รับผลกระทบจำกัด จากการบริหารต้นทุนเชิงรุก และการล็อกราคาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า
ขณะเดียวกัน ประเด็นความมั่นคงทางอาหารจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงคราม ยังเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารในระยะกลางถึงยาว โดยประเทศไทยมีศักยภาพในฐานะผู้ส่งออก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10–15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ต่อเนื่อง โดยเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่โมเดล Market Driven อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการขยายธุรกิจค้าปลีก “Thai Foods Fresh Market” เพิ่มเป็น 850 สาขา จากสิ้นปี 2568 ที่ 615 สาขา เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มสัดส่วนสินค้ามาร์จิ้นสูง
นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนขยายฐานการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความแข็งแกร่งห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ควบคู่กับการรุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งวางเป็น Growth Engine ใหม่ ผ่านการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ขยายธุรกิจไก่ และเพิ่มฟาร์มสุกร คาดโครงการแล้วเสร็จปลายปี 2569 และเริ่มสร้างผลบวกต่อรายได้และต้นทุนตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จากปัจจัยหนุนด้านราคาสินค้า การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน ทำให้ TFG มั่นใจศักยภาพการเติบโต หนุนรายได้ทำนิวไฮต่อเนื่อง