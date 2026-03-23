SUPER เล็งออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 5.40-5.90%

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ แบบไม่มีประกัน ชูอัตราดอกเบี้ย 5.40-5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเสนอขายประชาชนทั่วไปและรายใหญ่ วันที่ 26 -27 และ 30 มีนาคม 69 ฟากซีอีโอ “ จอมทรัพย์ โลจายะ”ระบุไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยครบทุกงวด พร้อมระบุ “ทริสเรทติ้ง” ให้อันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB”
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 942.50 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,057.50 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26 – 27 และ30 มีนาคม 2569
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม (roll-over) ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- สะท้อนความมั่นคงของธุรกิจ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
หุ้นกู้ดังกล่าว เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ,บล.เอเซีย พลัส , บล.บลูเบลล์ , บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ,บล.โกลเบล็ก ,บล.บียอนด์ จำกัด ,บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ,บล.สยามเวลธ์,บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบล.ทรีนีตี้ และมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้แม้แต่ครั้งเดียว พร้อมทั้งยังชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วน ตรงตามกำหนดทุกงวดมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และความรับผิดชอบซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว”
สำหรับปี 2569 SUPER ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในรูปแบบลงทุนเองและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ การเข้าร่วมการประมูลและจัดหาโครงการใหม่ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว