"5 บิ๊กเนม" วงการหุ้นปรับพอร์ตช่วง มี.ค.! อัพเดตแต่ละคน ล่าสุดถือตัวไหนในมือบ้าง?

ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง ซึ่งในเดือน มีนาคม 2569 นี้ ปรากฏ นักลงทุนขาใหญ่ระดับบิ๊กเนม หลายคนมีการปรับพอร์ตหุ้น เพื่อบริหารสถานการณ์ เริ่มจากคนแรก นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาณาจักร GULF
ที่ล่าสุดนิตยสาร Forbes จัดอันดับ World’s Billionaires 2026 สำหรับประเทศไทย ปีนี้มีมหาเศรษฐีติดอันดับ 22 คน โดยนาย สารัชถ์ ติดอันดับ 2มีทรัพย์สิน 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์ (5.7 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.65 แสนล้านบาท อยู่ในอันดับ 157 ของโลก โดยมีอันดับ 1 คือ "ธนินท์ เจียรวนนท์" CP Group 135 ของโลก ทรัพย์สินสุทธิ 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์ (6.3 แสนล้านบาท)
ขณะนี้ ถ้าในนามบุคคลชื่อ "นายสารัชถ์ รัตนาวะดี" ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่เพียง หุ้นเดียวคือ
GULF ถือ 4,374,904,693 หุ้น หรือ 29.28% (วันปิดสมุด 4/3/69)มูลค่า 248,275,841,327.75 บาท (2.48 แสนล้านบาท)(ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 56.75 บาท)
เดิมหุ้น KTB หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปรากฏรายชื่อของ สารัชถ์ รัตนาวะดี ในลำดับที่ 8 ด้วยจำนวน 130 ล้านหุ้น หรือ 0.93% แต่ต่อมาวันปิดสมุด 12/03/69 ไม่ปรากฏรายชื่อของ สารัชถ์ แล้ว
ส่วนอีกหลักทรัพย์ คือ ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม สารัชถ์ อันดับ 5 จำนวน 19,627,100 หุ้น หรือ 0.65% แต่ต่อมาวันปิดสมุด 4/03/69 ไม่ปรากฏรายชื่อของ สารัชถ์ แล้ว
ส่วนในนามบริษัทนั้น ยังมี
1.GULF มี GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED ถือ 1,194,942,592 หุ้น หรือ 8.00%
และบริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ 568,138,324 หุ้น หรือ 3.80%
และ GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.ถือ 388,469,932 หุ้น หรือ 2.60%
และ NOMURA SINGAPORE LIMITED-GULF INVESTMENT AND TRADING PTE.LTD.ถือ 329,516,800 หุ้น หรือ2.21%
2.ADVANC มีบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือ 1,202,712,000 หุ้น หรือ 40.44%
3.KBANK มีบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือ 236,805,000 หุ้น หรือ 9.99%
4.THCOM มี Gulf Edge Company Limited ถือ 454,574,034 หุ้น หรือ 41.47%
5.CIVIL มี GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED ถือ 20,000,000 หุ้น หรือ 2.86%
คนต่อมาคือ หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
โดยหมอพงศ์ศักดิ์เข้าซื้อ NCAP บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 27,944,600 หุ้น หรือ 2.07% ขึ้น มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 (วันปิดสมุด05/03/69)
ส่วน OKJ นั้นเดิมหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นใหญ่อันดับ 8 ถือ 13,258,500 หุ้น หรือ2.18% แต่ต่อมาวันปิดสมุด 20/02/69 ไม่ปรากฏรายชื่อของ หมอพงศ์ศักดิ์ แล้ว
อัพเดต ล่าสุด 21 มี.ค.69 หมอพงศ์ศักดิ์ ถือ 12 หุ้น รวมมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท
BA 19,652,500 หุ้น หรือ 0.94% (วันปิดสมุด 12/3/69)
COM7 476,267,000 หุ้น หรือ 19.95%(วันปิดสมุด 11/3/2569)
III 27,491,500 หุ้น หรือ 3.40% (วันปิดสมุด 12/3/69)
JPARK 35,551,580 หุ้นหรือ 8.89% (วันปิดสมุด 9/3/69)
NCAP 27,944,600 หุ้น หรือ 2.07% (วันปิดสมุด 5/3/69)
NTSC 1,246,933 หุ้น หรือ 0.94% (วันปิดสมุด 16/3/69)
PIS 7,111,500 หุ้น หรือ 1.32% (วันปิดสมุด 16/3/69)
PLANB 153,111,200 หุ้น หรือ 3.33% (วันปิดสมุด 27/2/69)
SISB 34,557,300 หุ้น หรือ 3.68% (วันปิดสมุด 9/3/69)
SKY 71,291,800 หุ้น หรือ 9.96% (วันปิดสมุด 21/3/68)
WARRIX 54,356,200 หุ้น หรือ 9.06% (วันปิดสมุด 20/3/68)
WAVE 328,217,600 หุ้น หรือ 2.86% (วันปิดสมุด 29/9/68)
คนต่อมา “เซียนฮง” นาย สถาพร งามเรืองพงศ์
เขาเข้าซื้อ CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ขึ้นแท่นผู้ถือใหญ่อันดับ 9
ขณะที่ TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ที่อันดับ 13 จำนวน 6,574,400 หุ้น หรือ 0.82% ขยับขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอันดับ 12 โดยถือหุ้น 6,690,400 หุ้น หรือ 0.84%
อัพเดต ล่าสุด 21 มี.ค.69 “เซียนฮง” ถือ 6 หุ้น รวมมูลค่า 1.68 พันล้านบาท
TISCO ถือ 6,690,400 หุ้น หรือ 0.84% (วันปิดสมุด 12/3/69) มูลค่า 759,360,400 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด 113.50 บาท)
HANA ถือ 16,667,000 หุ้น หรือ 1.88% (วันปิดสมุด 17/3/69) มูลค่า 411,674,900 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 24.70 บาท)
CPAXT ถือ 19,693,800 หุ้น หรือ0.19% (วันปิดสมุด 9/3/69) มูลค่า 303,284,520 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 15.40 บาท)
KLINIQ ถือ 4,385,300 หุ้น หรือ 1.99% (วันปิดสมุด 27/8/68) มูลค่า104,370,140 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 23.80 บาท)
VIH ถือ 10,249,100 หุ้น หรือ 1.66% (วันปิดสมุด 16/3/69) มูลค่า 94,291,720 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 9.20 บาท)
LTS ถือ 1,354,600 หุ้น หรือ 0.66% (วันปิดสมุด 2/5/68) มูลค่า2,953,028 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด2.18 บาท)
คนต่อมา “เสี่ยป๋อง” นาย วัชระ แก้วสว่าง หรือ “เสี่ยป๋อง”
เข้าซื้อ 2 หุ้นเพิ่มคือ JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือ 10,060,000 หุ้น หรือ 0.68% เป็นผู้ถือใหญ่อันดับที่ 13 (วันปิดสมุด 4/3/69)จากเดิมที่ไม่ปรากฏชื่อในอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
SGC บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือ 26,800,000 หุ้น หรือ 0.43% เป็นผู้ถือใหญ่อันดับ 10 (วันปิดสมุด 2/2/69) จากเดิมที่ไม่ปรากฏชื่อในอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อัพเดต ล่าสุด 21 มี.ค.69 “เสี่ยป๋อง” ถือ 7 หุ้น รวมมูลค่า 227.97 ล้านบาท
MGC ถือ 29,760,000 หุ้น หรือ 2.66% (วันปิดสมุด 11/3/69) มูลค่า 124,992,000 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด 4.20 บาท)
JMART ถือ 10,060,000 หุ้น หรือ 0.68% (วันปิดสมุด 4/3/69) มูลค่า 67,402,000 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด 6.70 บาท)
STPI ถือ 11,000,000 หุ้น หรือ 0.61%(วันปิดสมุด28/3/68) มูลค่า 46,860,000 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด 4.26 บาท)
SGC ถือ 26,800,000หุ้นหรือ 0.43% (วันปิดสมุด 25/2/69) มูลค่า 21,440,000 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 0.83 บาท)
MALEE ถือ3,800,000หุ้นหรือ0.70%(วันปิดสมุด12/03/69) มูลค่า 15,732,000 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 4.14 บาท)
FSX ถือ11,300,000หุ้นหรือ 0.99%(วันปิดสมุด12/03/69)มูลค่า 14,803,000 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 1.31 บาท)
TMC ถือ6,000,000หุ้นหรือ1.31%(วันปิดสมุด13/03/69)มูลค่า 4,140,000 บาท (ราคา ณ 20 มี.ค.69 ปิด 0.69 บาท)
คนที่ 5 คือ วีรวัฒน์ วลัยเสถียร (ดิว)
เดิมเขาถือหุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใหญ่อันดับ 7 จำนวน 11,160,000 หุ้น หรือ 1.39% (วันปิดสมุด 11/9/68) ต่อมาวันปิดสมุด 12/3/69 วีรวัฒน์ ลดสัดส่วนการถือหุน เหลือถือใหญ่อันดับ 8 จำนวน 9,500,000 หุ้น หรือ 1.19%
อัพเดต ล่าสุด 21 มี.ค.69 วีรวัฒน์ ถือ 2 หุ้น รวม 1,520,375,000 บาท
TISCO ถือ 9,500,000หุ้นหรือ1.19% (วันปิดสมุด 12/3/69) มูลค่า 1,078,250,000 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด 113.50บาท)
3BBIFถือ 67,500,000หุ้นหรือ0.84% (วันปิดสมุด 5/3/69)มูลค่า 442,125,000 บาท (ราคา ณ20 มี.ค.69 ปิด6.55 บาท)