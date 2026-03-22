GUNKUL เปิดOpen House 2026 ชู “The Next Energy Generation”

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง โชว์ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลครั้งใหญ่ เปิดเวที “GUNKUL Open House 2026” ภายใต้แนวคิด “THE NEXT ENERGY GENERATION” ชี้ “ทรัพยากรบุคคล” คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ ต่อยอดจากกลยุทธ์ ‘สมการความก้าวหน้า’ ที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างเป็นระบบและมีความมั่นคง โดยมีสารตั้งต้นจากศักยภาพด้าน Profit People และ Planet ของบริษัทฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็นพาร์ตเนอร์ด้าน Energy and AI infrastructure ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรที่ศักยภาพเป็นเลิศที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เผยว่า ตามที่ GUNKUL ได้มีการประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 โดยกำหนดเส้นทางการเติบโตองค์กรสอดรับเทรนด์เศรษฐกิจและทิศทางพลังงานของโลก พร้อมทั้งประกาศภารกิจการเป็น พาร์ตเนอร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและ AI รองรับกระแสการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ซึ่งตระหนักถึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ บุคลากรในองค์กร ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ จึงนำมาสู่กิจกรรม “GUNKUL Open House 2026” ภายใต้แนวคิด “THE NEXT ENERGY GENERATION” เพื่อต้องการเปิดโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่
พร้อมเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงศักยภาพอย่างไร้ขอบเขต ที่มุ่งสู่ความเป็นสากล ภายใต้แนวคิด Global Citizen Mind Set เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยอมรับสูงสุด (The Most Recognized Partner in Inclusive Green Energy and Infrastructure across Asia)
ทั้งนี้ แผนดำเนินงานประจำปี 2569 ในส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสีเขียว (Green Power) ปีนี้คาดจะเซ็นสัญญา PPA เพิ่มอีก 300 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดฟิลิปปินส์และไต้หวันที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ตั้งเป้ารวมพอร์ตไฟฟ้าสีเขียวกว่า 2,000 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ธุรกิจรับเหมาไฟฟ้า (EPC) ยังเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสะสม Backlog จากเดิมประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายในปีนี้ราว 70-80% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing) ขยายตลาดสำหรับกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระดับแรงดันกลางจนถึงแรงดันสูงเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์แรงดันต่ำ
ทั้งนี้ อีกเป้าหมายธุรกิจของ GUNKUL คือการยกระดับจุดแข็งภาพรวมธุรกิจเพื่อขยายอีโคซิสเต็มเข้าสู่อุตสาหกรรม Data Center ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันรายได้ทั้งปีเติบโตเป้า 10-15% หนุนรายได้ทุบสถิติแตะ 10,000 ล้านบาท ในปีนี้ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนันสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามโรดแมพที่วางไว้ และบรรลุตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้