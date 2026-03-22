CZชำแหละจุดอ่อนตลาดคริปโตอเมริกา ขาดการแข่งขัน-พ้อสื่อจ้องเล่นแต่ข่าวลบ

ฉางเผิง จ้าว หรือ CZ ผู้ก่อตั้งไบแนนซ์ ชี้ความท้าทายสำคัญของตลาดคริปโตอเมริกาคือค่าธรรมเนียมการเทรดที่แพงขึ้นและสภาพคล่องที่กระจัดกระจายและไหลออกนอกประเทศ แนะรัฐบาลปรับปรุงนโยบายเพื่อดึงดูดบริษัทคริปโตที่ก่อนหน้านี้หนีไปยูเออี ฮ่องกง และสิงคโปร์ นอกจากนี้เขายังตัดพ้อสื่ออคติจ้องแต่รายงานข่าวลบ
จ้าวกล่าวผ่านวิดีโอในงานดีซี บล็อกเชนเมื่อวันพุธ (18 มี.ค.) ว่า แม้อเมริกายังมีความได้เปรียบอย่างมากในด้านเงินทุน ทักษะ และโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังไม่เพียงพอกระตุ้นความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล หากปราศจากสภาพแวดล้อมการเทรดที่ส่งเสริมการแข่งขัน
เขาเสริมว่า ความกดดันด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้บีบให้บริษัทคริปโตมากมายย้ายไปยังฮับอื่นๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ฮ่องกง และสิงคโปร์ กระนั้น ขณะนี้ อเมริกากำลังพยายามดึงดูดบริษัทเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง และย้ำว่าลำพังการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบไม่เพียงพอในการฟื้นความสามารถการแข่งขัน
CZ ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ใช้ในอเมริกามีแนวโน้มมีต้นทุนการทำธุรกรรมสูงกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น สภาพคล่องจึงกระจัดกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ไม่ได้กระจุกอยู่ในอเมริกา และย้ำว่า การแข่งขันเป็นวิธีปกป้องผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพที่สุด
เขาเสริมว่า ถ้าตลาดขาดการแข่งขันอย่างเหมาะสม ผู้ให้บริการจะขาดแรงจูงใจในการตั้งราคาที่ดึงดูดผู้ใช้ และประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น การเข้าถึงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการลดอุปสรรคในการทำธุรกรรมอาจเป็นกุญแจสำคัญในการดึงสภาพคล่องกลับสู่กระดานเทรดคริปโตของอเมริกา
สื่ออคติ
ขณะเดียวกัน จ้าววิจารณ์การเสนอข่าวด้านเดียวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อตนเองและไบแนนซ์ ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกล่าวหาว่า ไบแนนซ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินให้เครือข่ายก่อการร้าย
จ้าวระบุว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลสองแห่งในอเมริกาได้ยกฟ้องคดีเหล่านั้นแล้ว แต่สื่อกระแสหลักกลับให้ความสนใจนำเสนอข่าวนี้น้อยกว่าข่าวแง่ลบที่ออกมาก่อนหน้านั้น ที่สำคัญสื่อกระแสหลักยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสังคม เนื่องจากคนจำนวนมากยังคงอ่านแต่สื่อดั้งเดิมอย่างเดียว
เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า กระดานเทรดคริปโตได้ประโยชน์จากกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยบอกว่า ไม่มีแพลตฟอร์มหรือธุรกิจใดอยากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว และย้ำว่า สื่อจ้องเล่นแต่ข่าวลบ แต่เขาหวังว่า สักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏ
นอกจากนั้น สถานะทางการเงินของ CZ ยังได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจากเมื่อเร็วๆ นี้ข้อมูลจากฟอร์บส์ เรียล-ไทม์ บิลเลียนแนร์สประเมินว่า เขามีสินทรัพย์สุทธิถึง 113,000 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ดี ระหว่างให้สัมภาษณ์ จ้าวได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับบางเรื่องราวที่มีการนำเสนอ โดยยกตัวอย่างรายงานของฟอร์บส์ที่ระบุว่า เขารวยขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเขาคิดว่า ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง