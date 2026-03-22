บล.กสิกรฯ ให้กรอบ SET สัปดาห์นี้ 1,400-1,460 จุด จับตาส่งออกไทย-สถานการณ์ตอ.กลาง-Fund Flow

บล.กสิกรไทย มองว่าดัชนีหุ้นไทย สัปดาห์นี้ (23-27 มี.ค. 2569) มีแนวรับที่ 1,415 และ 1,400 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,445 และ 1,460 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขส่งออกเดือนก.พ.ของไทยสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนมี.ค.(เบื้องต้น) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.พ. ของญี่ปุ่น ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนมี.ค. (เบื้องต้น) ของญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ ตลอดจนตัวเลขกำไรบริษัทภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.-ก.พ. ของจีน
ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,432.99 จุด เพิ่มขึ้น 1.68% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 64,480.02 ล้านบาท ลดลง 8.96% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.47% มาปิดที่ระดับ 219.08 จุด