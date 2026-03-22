KBANK มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.30-33.20 เกาะติดส่งออกไทย-สถานการณ์ตอ.กลาง-ราคาน้ำมันโลก-ทิศทางFlow

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค. 2569 ที่ระดับ 32.30-33.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนก.พ. ของไทย
สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกเดือนก.พ.ดัชนีความเชื่อมั่นและมุมมองต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค ดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค.รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ.ของญี่ปุ่นและอังกฤษด้วยเช่นกัน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 9 เดือน ก่อนฟื้นตัวกลับมาบางส่วนช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทอ่อนค่าลงช่วงต้นสัปดาห์ โดยถูกกดดันจากการเคลื่อนไหวในกรอบสูงของราคาน้ำมันในตลาดโลก อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวกลับมาบางส่วนในช่วงต่อมา ขณะที่เงินดอลลาร์ฯอ่อนค่าลงตามการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ และราคาน้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ น่าจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากแรงขายเพื่อปรับโพสิชันก่อนการประชุมเฟด
เงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งตามการร่วงของราคาทองคำตลาดโลก โดยเงินบาททำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 9 เดือน (นับตั้งแต่ปลายมิ.ย. 2568) ที่ 32.93 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังมีรายงานระบุว่าอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกาตาร์ นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯยังได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)ซึ่งส่งผลให้ตลาดปรับลดการคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แม้ว่า dot plot ล่าสุดของเฟดจะยังส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ย 1 ครั้งก็ตาม
อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนช่วงท้ายสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขาย หลังจาก BOJ, BoE และ ECB ส่งสัญญาณยืนดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อสกัดความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ (หลังทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 9 เดือนที่ 32.93 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในระหว่างสัปดาห์) เทียบกับระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (13 มี.ค.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,216 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 8,943 ล้านบาท(ขายสุทธิพันธบัตร 8,038 ล้านบาทและตราสารหนี้หมดอายุ 905 ล้านบาท)