จับ “อินฟลูเอนเซอร์” ปรับทัศนคติชี้นำหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

มิจฉาชีพ และบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลกโซเชียล (INFLUENCER) แทรกซึมเข้ามาหากินในตลาดหุ้นมากขึ้น สร้างความเสียหายให้ประชาชนจำนวนมาก จนสำนักงานคณะกรรมการกำกบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องลงมาตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล โดยออกมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้ตลาดหุ้นเป็นแหล่งฟองเงินหรือเป็นช่องทางการหลอกลวงนักลงทุน
นอกเหนือจากการจากมาตรการยกระดับการทำความรู้จักกับลูกค้าหรือ KYC เพื่อควบคุมการเปิดบัญชีของลูกค้ากับบริษัทหลักทรัพย์แล้ว ยังมีมาตรการห้ามนักลงทุนโอนเงินสดตรงสู่บริษัทหลักทรัพย์ด้วย โดยจะต้องโอนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่แนะนำการลงทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะการให้คำแนะนำลงทุนโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่ง ก.ล.ต.มีแนวทางแก้ปัญหา 3 แนวทางคือ การดึงเข้ามากำกับดูแลตามกฎหมาย การปล่อยให้กลไกตลาดคัดกรองเอง และการสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อให้ความรู้
ก.ล.ต.ตัดสินใจ เลือกแนวทาง สร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อให้ความรู้กับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ และได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนไปหลายรุ่นแล้ว
ปัญหาอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในหลายวาระแล้ว เพราะมีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา หลอกลวงประชาชนลงทุนในตลาดหุ้น จนเกิดความเสียหายนับพันล้านบาทในหลายกรณี จนมีเสียงเรียกร้องให้ก.ล.ต.เข้ามาควบคุมบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเติบโตและมีอิทธิพลชี้นำในสื่อโซเชียลในวงกว้าง
ก่อนหน้าที่จะเกิดบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ มีคนจำนวนไม่น้อยที่สถาปนาตัวเอง เป็นกูรูหุ้น ทั้งที่มีใบอนุญาตเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และพวกที่ไม่มีใบอนุญาตอะไรเลย กลายเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเถื่อน
กูรูหุ้นเหล่านี้ จะโน้มนาวให้ประชาชนหลงเชื่อว่า เป็นผู้รู้จริงในหุ้นรายตัว และนำเสนอในลักษณะการชี้นำหุ้น โดยหารายได้จากค่าสมาชิก การจัดสัมมนา โดยอวดอ้างว่า มีหุ้นทีเด็ดที่จะทำให้นักลงทุนร่ำรวยในพริบตา
บางคนรับงานจากนักลงทุนรายใหญ่หรือเจ้าของหุ้น เชียร์หุ้นอย่างโจ๋งครึ่ม ปลุกเร้าให้นักลงทุนแห่เข้าไปเก็งกำไร หลอกลวงรายย่อยให้ตกเป็นเหยื่อของนักลงทุนรายใหญ่หรือเจ้าของหุ้น
กูรูหุ้นจอมปลอม หากินบนความหายนะของนักลงทุนมายาวนานนับสิบปี หลายคนร่ำรวยจากการหลอกลวง อวดอ้างสรรพคุณว่า จะสามารถสร้างความร่ำรวยให้สมาชิกที่หลวมตัวเข้าไปเป็นเหยื่อได้ แต่สุดท้ายสมาชิกตายเรียบ
ภาวะตลาดหุ้นที่ตกต่ำซบเซา หุ้นเก็งกำไรหรือหุ้นปั่นที่ตกอยู่ในสภาพตายซากกันนับร้อยบริษัท โดยเฉพาะในตลาด MAI ได้คัดกรองบรรดากูรูหุ้นของปลอมออกไปจำนวนมาก
เพราะเมื่อไม่มีหุ้นปั่น ไม่มีเจ้ามือหุ้น บรรดานักลงทุนขาใหญ่หลบลงรู หุ้นร้อนตกกระแสความนิยม บรรดากูรูหุ้นของปลอมจึงไม่รู้จะไปหลอกต้มใคร เพราะจะเชียร์หุ้นตัวไหนก็ไม่มีใครตามแห่เข้าไปเล่นเหมือนก่อน จึงต้องเก็บตัวเงียบ จนกว่าจะมีโอกาสหลอกต้มนักลงทุนครั้งใหม่
การชี้นำหุ้น การแนะนำการลงทุนในหุ้นรายตัว เชียร์ให้ซื้อเชียร์ให้ขาย ตาม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ เพียงแต่ ก.ล.ต.ไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
กูรูหุ้นขี้โม้ อวดอ้างเป็นเซียนหุ้นผู้เก่งกาจ มีหุ้นทีเด็ดมาใบ้ให้นักลงทุน จึงลอยนวลมาตลอดหลายสิบปี ร่ำรวยบนหายนะของประชาชนผู้ลงทุนจำนวนมาก
แนวทางการแก้ปัญหาอินฟลูเอนเซอร์ของ ก.ล.ต. โดยจับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์มาเป็นพันธมิตร จัดอบรมให้ความรู้การลงทุน ไม่รู้ว่า จะแก้ปัญหาการให้คำแนะนำการลงทุนที่ผิดๆ การชี้นำหุ้นและการพานักลงทุนไปเสี่ยงตายหรือหายนะได้หรือไม่
เพราะบรรดากูรูหุ้นหรืออินฟลูเอนเซอร์แนะนำการลงทุน เป้าหมายคือการกอบโกยตักตวงความมั่นคั่งจากตลาดหุ้น โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของนักลงทุน และไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยรู้อยู่แล้วว่า การเชียร์หุ้นรายตัวหรือชี้นำหุ้นรายตัว เป็นความผิดทางอาญา แต่เป็นช่องทางเดียวที่หลอกต้มนักลงทุนได้
กฎหมายตราบทบัญญัติที่เข้มงวด ในการกำกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือบรรดากูรูหุ้นจอมปลอม และอินฟลูเอนเซอร์ ป้องกันการชี้นำหุ้นรายตัวอยู่แล้ว
เพียงแต่ ก.ล.ต.ไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเข้มข้นเท่านั้น ตลาดหุ้นไทยจึงเต็มไปด้วยกูรูหุ้นจอมปลอม และบรรดาอินฟลูเอนเซอร์แนะนำการลงทุนที่ไม่รู้จริง
เชียร์หุ้นกันโจ๋งครึ่ม พานักลงทุนไปตายเป็นแสนเป็นล้านคน