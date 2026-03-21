MONEY EXPO 2026 BANGKOK จัดใหญ่ 7-10 พ.ค.

วารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 MONEY EXPO 2026 BANGKOK วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION : ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ” เปิดโอกาสให้ประชาชน “สร้างความมั่งคั่ง” หลากหลายรูปแบบ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนครบวงจรที่รวมไว้ในงานเดียว
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัด งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 (MONEY EXPO 2026 BANGKOK) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ” ซึ่งแนวคิดปีนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของ AI Transformation ที่มีการนำ AI มาใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนแบบ Real Time ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำ รวมถึงการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ภายในงาน MONEY EXPO 2026 BANGKOK มีสถาบันการเงินชั้นนำเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล นำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนครบวงจร อาทิ สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อรถยนต์/สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อบุคคล ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย รวมถึง การลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ทองคำ และสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมด้วยแคมเปญพิเศษที่นำเสนอในงานเท่านั้น
รวมทั้ง หน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อยกระดับทักษะทางการเงินและการลงทุนของประชาชน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมี บริการวางแผนการเงินการลงทุนแบบครบวงจร ครอบคลุมการวางแผนการเงินการลงทุน การวางแผนภาษี การบริหารจัดการหนี้ และ บริการตรวจเครดิตฟรี โดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) รวมถึง สัมมนาและเวิร์กช็อปด้านการเงินการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญ และอินฟลูเอ็นเซอร์ที่มีชื่อเสียง ตลอด 4 วัน
นางสาวภาคนีกล่าวว่า งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ช่วยให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้สินเชื่อเพื่อสร้างทรัพย์สิน การก่อหนี้อย่างมีคุณภาพด้วยแคมเปญสินเชื่ออัตราพิเศษ การบริหารเงินออมให้เติบโตผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ไปจนถึงการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนด้วยประกัน ภายในงานยังมีสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทั้งผู้เริ่มต้นและนักลงทุนที่ต้องการต่อยอดความมั่งคั่ง
“งาน MONEY EXPO BANGKOK 2026 จึงไม่ใช่เพียงงานแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน แต่เป็น ‘โอกาสสำคัญในการยกระดับชีวิตทางการเงิน’ ที่ประชาชนสามารถเริ่มต้น สร้าง และต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบจบในงานเดียว”
ทั้งนี้ การจัดงาน MONEY EXPO BANGKOK ตลอด 25 ครั้ง ที่ผ่านมา (2001-2025) มีผู้เข้าชมรวมกว่า 14.63 ล้านคน และสร้างมูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 1.67 ล้านล้านบาท ขณะที่ MONEY EXPO 2025 BANGKOK เมื่อปีที่แล้ว มีผู้เข้าชมกว่า 200,000 คน สร้างมูลค่าธุรกรรมกว่า 16,830 ล้านบาท
สำหรับปี 2569 งานยังคงจัดเต็มด้วย 6 โซนบริการ ครอบคลุมทุกมิติของการสร้างความมั่งคั่ง ได้แก่ โซนตลาดเงิน โซนตลาดทุน โซนประกันชีวิต โซน Lifestyle โซน Health & Wellness และโซนพิเศษ Happy Life ซึ่งผสานทั้งโอกาสทางการเงิน การใช้ชีวิต และคุณภาพชีวิตไว้อย่างครบถ้วนในงานเดียว
ไฮไลต์ 6 โซนบริการ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การเงินการลงทุน
โซนตลาดเงิน : รวมบริการสินเชื่อครบวงจร อาทิ สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อรถ/สินเชื่อ จำนำทะเบียนรถ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ SME บัตรเครดิต เงินฝาก พันธบัตร สลากออมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์ NPA
โซนตลาดทุน : ทางเลือกลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ทองคำ ตราสารหนี้ และอนุพันธ์ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
โซนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย : ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัย รวมถึงแผนประกันที่เน้นการออมและการลงทุน
โซน Lifestyle : ครบครันด้วยอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ธุรกิจแฟรนไชส์ และร้านอาหารชื่อดัง
โซน Health & Wellness Expo ครั้งที่ 5 : สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและความงามระดับพรีเมียม
โซนพิเศษ Happy Life : พื้นที่สร้างสมดุลชีวิตผ่านนิทรรศการศิลปะ ดนตรี และหนังสือ
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากธนาคารและบริษัทประกันชั้นนำแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ในกิจกรรม ธุรกรรมนำโชค สำหรับผู้ทำธุรกรรมภายในงานตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อที่ 1 ลุ้นรับของรางวัล อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อ MONEY EXPO รุ่น Limited Edition, ตุ๊กตาน้อง Happy Money และอื่นๆ อีกมากมาย และ ต่อที่ 2 ลุ้นรับ iPhone17 สิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชั่น Money Expo Plus
เดินหน้ามาตรฐานงานอีเวนต์ยั่งยืน
ในด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน งาน MONEY EXPO 2026 ยังคงดำเนินการตามมาตรฐาน Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารดิจิทัล การใช้วัสดุรีไซเคิล การคัดแยกขยะ และการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้บริการได้ทั้งภายในงาน และทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.moneyexpo.net เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้สะดวก และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ