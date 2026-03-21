“ สุกี้ตี๋น้อย” เดินหน้าขยายสาขาเต็มสูบหนุนยอดขายพุ่งแตะ 1.3 หมื่นล.

“ บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป ” บริษัทในเครือ JMART เร่งขยายสาขาทั่วประเทศเพิ่มอีก 60 แห่งทั่งประเทศ ด้วยงบเฉียด 1,500 ล้านบาท หวังดันยอดขายแตะ 13,000 ล้านบาท ยันไม่มีแผนปรับราคา แจงล็อกราคาวัตุดิบและเน้นการบริหารต้นทุน ขณะแผนระดมทุนเข้า SET คาดเห็นความชัดเจนปี 70
นางสาวนัทธมน พิศาลกิจวนิช ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด หรือ “สุกี้ตี๋น้อย” เผยว่าปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 13,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 68 ที่ทำไว้ 9,147 ล้านบาท และกำไรสุทธิแตะ 1 พันล้านบาท ด้วยแรงหนุนจากการเปิดสาขาเพิ่มอีก 60 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์หลักและสุกี้ตี๋น้อย พลัส รวม 40 สาขา ตี๋น้อยบาร์บีคิว 2 สาขา ตี๋น้อยโกลด์ 9 สาขา และแบรนด์ใหม่อีก 9 สาขา ตามเป้าหมายสิ้นปี 69 จะมีสาขาสุกี้ตี๋น้อยรวม 133 สาขาทั่วประเทศ ด้วยงบลงทุน 1,200 - 1,500 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 68 แม้จะมีรายได้เติบโต แต่กำไรสุทธิปรับลดลง ปรับตัวลดลง 26% เหลือ 864 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 67 ที่ทำไว้ 1,169 ล้านบาท จากกลยุทธการตลาดเพื่อดึงลูกค้า ทั้ง โปรโมชั่นฟรีรีฟิลเครื่องดื่มตลอดเดือนธันวาคม 68 โปรฟรีหมูกรอบ, เป็ดย่าง, กุ้งแก้ว รวมทั้งการช่วยเหลือสังคมอย่างการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คิดเป็นวงเงินรวม 360 ล้านบาท
“ แต่การตลาดที่ทำไปนั้น ถือว่าแลกกับการได้มาซึ่งฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขปี 68 พบว่ามีถึง 9.1 ล้านคน หรือ 34% จากเดิม และต่อเนื่องมายังไตรมาสแรกปีนี้ที่ปัจจุบันมีถึง 10.28 ล้านคน และยืนยันว่าแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะผันผวนเพียงใด การปรับราคาขึ้นนั้น เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะนำดำเนินการ เพราะอย่างช่วงหลังโควิดที่วิกฤตมาก ราคาหมูสามชั้นพุ่งสูงถึง 230-240 บาทต่อกิโลกรัมแต่สุกี้ตี๋น้อยก็ยังคงราคาไว้ที่ 219 บาท และไม่มีแผนปรับราคาแน่นอน ”นางสาวนัทธมน กล่าว
ทั้งนี้ แม้ว่าผลงานไตรมาส 4 กำไรจะลดลง ดังนั้นปีนี้ ตี๋น้อยได้เน้นไปบริหารจัดการต้นทุนด้วยการทำสัญญาล็อกราคาวัตถุดิบล่วงหน้า 6-12 เดือน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์นำเข้า ขณะที่ราคาเนื้อหมูในประเทศปีนี้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งการก่อสร้างคลังเก็บวัตถุดิบเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง จึงเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานปีนี้
นางสาวนัทธมน กล่าวถึงการเปิด“ตี๋น้อย พลัส” ในราคา 299 บาท เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดบุฟเฟต์สุกี้ระดับกลาง ซึ่งที่มีแผนจะเปิด 13 สาขา และสาขาแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาท บนพื้นที่ขนาดใหญ่ 1,000 ตารางเมตร ควบคู่ไปกับราคามาตรฐาน 219 บาท หวังเพิ่มทางเลือกและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งยังการนำเมนู Sushi ปแบบ Omakase เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียม เสริมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ เสริมด้วยอาหารทานเล่นและไอศกรีม Soft Serve เพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้า
นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลด์ดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ JMART กล่าวว่า กลุ่มเจมาร์ทยังคงสนับสนุนการเติบโตของสุกี้ตี๋น้อย ผ่านการนำเทคโนโลยี AI มาเสริมศักยภาพธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Synergy ร่วมกับบริษัทในเครือ พื่อเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว
สำหรับการนำเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ไม่ได้รีบเร่งเพราะปีนี้เน้นไปที่การปิดสาขาเพิ่มให้ได้ตามแผน และมีเงินทุนเพียงพอกับการใช้ในการขยายงานดังกล่าว และหากจะเข้าจดทะเบียนจริงใช้เวลาไม่นานเพราะเตรียมการไว้แล้ว ดังนั้น การระดมทุนจะเห็นต้นปี70 เพราะปีนี้จะเน้นการขยายสาขาและยอดขายตามเป้าหมาย