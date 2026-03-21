เปิดยิ่งใหญ่ ‘รับสร้างบ้าน FOCUS 2026’ ชี้โอกาสทองผู้บริโภค ล็อกราคาบ้าน เหตุสู้รบ ดันต้นทุนพุ่งกว่า 5%

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ประกาศจัดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่ “รับสร้างบ้าน FOCUS 2026” ภายใต้คอนเซปต์ “สร้างบ้านสะท้อนตัวคุณ” ขนทัพ 28 บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ โชว์แบบบ้านกว่า 1,000 แบบ ครอบคลุมทุกระดับราคา 1 – 100 ล้านบาท ชี้ช่องคนอยากมีบ้าน ล็อกราคาด่วน ‘ช้าหมดสิทธิ์ สร้างบ้านราคาเดิม’ จากชนวนสู้รบในต่างประเทศพ่นพิษทำ “วัสดุ – ขนส่ง” คาดไตรมาส 2 ปีนี้ จ่อขึ้นยกแผง ประมาณ 5 – 8% มั่นใจยอดจองสะพัด 3,500 ล้านบาท จัดระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี
นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม – กุมภาพันธ์) ของปี 2569 มียอดเซ็นสัญญาเติบโตขึ้น 10% สะท้อนดีมานด์จริงในการสร้างบ้านยังมีอยู่อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม จากภาวะสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา – อิหร่าน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานและค่าขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5 – 8% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
นายอนันต์กร กล่าวว่า การจัดงาน “รับสร้างบ้าน FOCUS 2026” ภายใต้คอนเซปต์ “สร้างบ้านสะท้อนตัวคุณ” ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี นอกจากจะเป็นงานใหญ่ประจำปีของสมาคมฯ ที่ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ถือโอกาสที่ดีของบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกฯ จะได้นำเสนอแบบบ้านและบริการที่ครบวงจรให้กับผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของผู้ที่วางแผนสร้างบ้าน และเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดในการล็อกราคาเดิม ก่อนการปรับฐานราคาใหม่ทั่วประเทศตามต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น
โดยสมาคมฯ ตั้งเป้ายอดขายรวมในงานนี้ไว้ที่ 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดจอง ภายในงาน 2,500 ล้านบาท และยอดติดตามภายหลังจากจบงานแล้วอีก 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยรูปแบบการจัดงาน โปรโมชั่นที่นำเสนอจะได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังวางแผนสร้างบ้าน ทั้งกลุ่มบ้านขนาดเล็กไปจนถึงคฤหาสน์หรู
“สมาคมฯ ต้องการให้งานนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านที่สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง ในงบประมาณที่คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด รวมทั้งบริการที่ได้มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพจากบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกฯ” นายอนันต์กร กล่าว
ด้าน นายปริญญา ธนินถิรากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษและประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า งาน “รับสร้างบ้าน FOCUS 2026” ในปีนี้ เน้นตอบโจทย์ตัวตนผู้บริโภค ผ่านแบบบ้านกว่า 1,000 แบบ พร้อมบริการสร้างบ้านครอบคลุมทั่วประเทศ โดยไฮไลต์ของงานปีนี้มาครบทั้ง ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษจาก 28 บริษัทชั้นนำ พร้อมลุ้นรับทองคำมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท จากสมาคมฯ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการภายในงาน
โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเข้างานผ่านเว็บไซต์ www.hba-th.org รับส่วนลดพิเศษสูงสุดทันที 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้านภายในงาน
