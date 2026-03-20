“เมซง ดีเวลลอปเม้นท์" รุกตลาดบ้านหรู 3 โครงการ กว่า 1,100 ลบ.ปั้นแบรนด์ "MONÉT" บุกพระราม 3 "เจาะมหาเศรษฐี

"เมซง ดีเวลลอปเม้นท์" กางแผนยุทธศาสตร์สู้ศึกตลาดซบเซา เมินปัญหาหนี้เน่า-แบงก์เข้มงวดสินเชื่อ เผยหมัดเด็ดเบนเข็มรุกตลาด "Niche Market" เต็มตัว ประกาศแผนปีม้าทอง ผุดบ้านหรู 3 โครงการ รวมมูลค่า 1,100 ล้านบาท ปั้นแบรนด์น้องใหม่ "MONÉT" (โมเน่ต์) บุกทำเลทองพระราม 3 “โมเน่ต์ ควินน์ พระราม 3” และ “โมเน่ต์ เฟลอร์ พระราม 3” เจาะกลุ่มมหาเศรษฐี Ultra Affluent และ Young Successor ที่มองหาบ้านหลังที่สองใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ มั่นใจ Demand สูงสวนทาง Supply ที่ดินหายาก ย้ำชัดบ้านหรูไม่ได้สู้กันที่ราคา แต่แข่งกันที่ “ความเป็นส่วนตัว” ระดับสูงสุด
นายทวีเกียรติ นันทเอกพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพลินพัฒน์ แอสเสท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาฯภายใต้ แบรนด์ “เมซง ดีเวลลอปเม้นท์” เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 ว่า ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัญหาอันดับแรก ส่งผลให้สถาบันการเงินยิ่งมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อยมากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อโครงการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กประสบปัญหาใหญ่ในเรื่องกระแสเงินสดหมุนเวียน
แต่ในส่วนของบริษัทฯนั้นยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 นี้ จะมีการเปิดตัวใหม่ทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท ได้แก่ แกรนด์ มอร์เกน ไพรเวซี่ พรานนก-สาย 1 (Grand Morgen Privacy Phrannok-Sai 1) มูลค่าโครงการกว่า 300 ล้านบาท โดยได้เปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดมียอดขายแล้วกว่า 40 ล้านบาท
ส่วนอีก 2 โครงการ เป็นการรุกตลาด “อัลตร้า ลักชัวรี” เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ “MONÉT” ชูแนวคิด Private Urban Residence ในทำเลพระราม 3 ระดับราคา 44.9-70 ล้านบาท มูลค่าโครงการละประมาณ 400 ล้านบาท ได้แก่
-โมเน่ต์ ควินน์ พระราม 3 (MONÉT QUINN RAMA 3) ตั้งอยู่ในซอยเจริญราษฎร์ 7 (ซอยประดู่) เพียง 900 ม. จาก Homepro พระราม 3, 3 กม. จาก King’s College International School และ Shrewsbury International School Bangkok เพียง 10-15 นาทีจากสีลม-สาทร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1-3-8.3 ไร่ พัฒนาในรูปแบบของบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ขนาดที่ดิน 64.2–72.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 474 ตารางเมตร ฟังก์ชัน 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ พร้อมห้องแม่บ้าน, ห้องอเนกประสงค์ ,2 ห้องรับรอง ลิฟต์ส่วนตัว รองรับ EV Charger และสวน Backyard สังคมส่วนตัวเพียง 8 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 44.9 ล้านบาทกำหนดเปิดตัวไตรมาส 2 ปี 2569
-โมเน่ต์ เฟลอร์ พระราม 3 (MONÉT FLEUR RAMA 3) ตั้งอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์ 58 เข้าออกสะดวกได้หลายเส้นทาง ทั้งจากถนนสาธุประดิษฐ์, ถนนพระราม 3 และถนนรัชดาภิเษก เพียง 2 กม. จาก King’s College International School บนพื้นที่ 1-1-38 ไร่ พัฒนาในรูปแบบของบ้านเดี่ยว 3.5 ชั้น Super Exclusive เพียง 6 ยูนิต ขนาดที่ดิน 54.4-78.7ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 502-702 ตารางเมตร ฟังก์ชั่น 4-5 ห้องนอน, 4–5 ที่จอดรถ พร้อมลิฟต์ส่วนตัว รองรับ EV Charger และจุดเด่นคือสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อม Jacuzzi ทุกยูนิต บนพื้นที่โครงการ 1-1-38 ไร่ ราคาเริ่มต้น 52.9 ล้านบาทกำหนดเปิดตัวไตรมาส 3 ปี 2569
การลงทุนของบริษัทฯนับจากนี้ไปจะมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยหันไปเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ระดับบนมากขึ้น เน้นทำเลที่ใกล้สถานศึกษา ซึ่งการที่เราเลือกพัฒนาในทำเลพระราม 3 เพราะยังมีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง และอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาชื่อดังหลายแห่ง เช่น โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพฯ และโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นต้น
อีกทั้งทำเลดังกล่าวการแข่งขันบ้านระดับเดียวกันก็มีน้อยมาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งเพียง 1 ราย และผู้ประกอบการรายเล็กในพื้นที่เพียง 2-3 ราย ประกอบกับที่ดินในทำเลดังกล่าวค่อนข้างหายากและมีราคาแพง จึงทำให้เรามั่นใจที่จะพัฒนาโครงการย่านพระราม 3 มาก
นายทวีเกียรติ กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าบ้านระดับ Ultra Luxury ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มลูกค้า Ultra Affluent อาทิ Young Successor เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน แพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และครอบครัวที่ต้องการบ้านหลังที่สองในเมือง ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้มองเพียงทำเล ขนาดหรือราคาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว คุณภาพการออกแบบ และฟังก์ชันที่รองรับไลฟ์สไตล์ระยะยาว รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งมองหาที่อยู่อาศัยที่สะท้อนตัวตนและรสนิยมในแบบสุขุม เรียบหรู ให้ความสำคัญกับคุณภาพ รายละเอียด และความแตกต่างอย่างมีระดับ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความคุ้นเคยและผูกพันกับย่านพระราม 3 ต้องการอยู่อาศัยใกล้ครอบครัว หรือใกล้สถานศึกษานานาชาติของบุตรหลานในพื้นที่เดียวกัน
ขณะเดียวกันยังต้องการขยายพื้นที่การอยู่อาศัยจากรูปแบบคอนโดมิเนียมสู่บ้านเดี่ยวที่มีความยืดหยุ่น รองรับการใช้งานในระยะยาว การเปิดตัวแบรนด์ “MONÉT” ในครั้งนี้ สะท้อนกลยุทธ์ของ Maison Development ในการขยายตลาดบ้านระดับบน และตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทำเลพระราม 3 หนึ่งในทำเลที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีที่มีแนวโน้มเติบโตสำคัญของกรุงเทพฯ
“ตลาดบ้าน Ultra Luxury ในปัจจุบันไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ขนาดหรือราคาอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันด้านคุณภาพ แนวคิดการออกแบบ และความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง MONÉT จึงถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Private Community จำนวนจำกัด เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบ้านที่คิดมาครบในทุกมิติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความพิถีพิถันในการคัดสรรวัสดุคุณภาพสูงในทุกองค์ประกอบของบ้าน โดยคำนึงถึงทั้งความสวยงาม ความทนทาน และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบในระยะยาว” นายทวีเกียรติ กล่าว
นายทวีเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ Maison Development จากประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี ที่ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากตลาดบ้านระดับบนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ Morgen, Grand Morgen, Grand Morgen Privacy และ Mavich โดยมุ่งพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ ชั้นในและโซนขยายเมือง อาทิ พระราม 3 พระราม 2 และพระเทพ-ตัดใหม่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงอย่างโดดเด่น สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ Maison Development ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมบนทำเลเมืองได้อย่างชัดเจน
“พระราม 3” เป็นทำเลที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง เชื่อมต่อย่านธุรกิจสีลม–สาทรได้อย่างรวดเร็ว ใกล้ถนนพระราม 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ วงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล 1–2 และทางด่วนสายหลัก อีกทั้งยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งศูนย์การค้า โรงพยาบาลชั้นนำ และสถานศึกษานานาชาติชื่อดัง อาทิ Shrewsbury International School Bangkok, King’s College International School Bangkok, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และอื่นๆอีกมากมาย ทำเลดังกล่าวจึงตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจ ขณะเดียวกันยังคงความสงบและความเป็นส่วนตัวมากกว่าย่าน CBD ชั้นใน
“แม้ว่าขณะนี้จะมีปัจจัยภายนอกประเทศจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่เรามั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อยอดขายบ้าน สังเกตได้จากยังมีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการควบคุม เราก็พร้อมที่จะปรับตัวรับกับสถานการณ์ ซึ่งมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และคาดว่าทั้ง 2 โครงการ ระดับอัลตร้า ลักชัวรี นี้ จะสามารถปิดการขายได้ภายในปี 2570”.