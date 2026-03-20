ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.67-ฟื้นตัวบางส่วน-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.79 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน (หลังอ่อนค่ามากไปทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 9 เดือนที่ 32.93 ในระหว่างสัปดาห์) ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขาย หลังจาก BOJ, BoE และ ECB ส่งสัญญาณยืนดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อสกัดความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี กรอบการฟื้นตัวของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัดเช่นเดียวกับทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลก ประกอบกับตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 899 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 1,459 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (23-27 มี.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-33.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนก.พ. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกเดือนก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นและมุมมองต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค ดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. ของญี่ปุ่นและอังกฤษด้วยเช่นกัน