หุ้นปิดพุ่ง 15.54 จุดรับสงครามตะวันออกกลางผ่อนลง แรงซื้อกลับหุ้นใหญ่หนุน เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,432.99 จุด เพิ่มขึ้น 15.54 จุด (+1.10%) มูลค่าซื้อขาย 68,604.34 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,438.79 จุด และจุดต่ำสุด 1,419.88 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 355 หลักทรัพย์ ลดลง 127 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 168 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้นำสหรัฐและอิสราเอล ได้พยายามสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งกองกำลังบุก
เข้าไปในอิหร่าน และจะไม่โจมตีโครงสร้างพลังงาน ทำให้ราคาน้ำมันมีการย่อตัวลง และทำให้ตลาดผ่อนคลาย
บรรยากาศของปัจจัยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลงมาบ้าง หนุนต่อ Sentiment ของตลาดหุ้นในวันนี้
ขณะเดียวกันมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่วันนี้หนุนต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้า เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มโรงแรมและสายการบิน และยังมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม ICT และ DELTA ที่
หนุนดัชนีในวันนี้
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้ายังคงต้องติดตามสถาการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง เพราะยังคงมีความไม่แน่นอนของสถาการณ์เกิดขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนได้ โดยให้แนวต้าน 1,445-1,450 จุด แนวรับ 1,410-1,415 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 5,306.70 ล้านบาท ปิดที่ 14.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,894.11 ล้านบาท ปิดที่ 269.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,915.67 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,656.55 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,278.23 ล้านบาท ปิดที่ 380.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท