ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับเกณฑ์หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยง ตปท.ต้องจัดอันดับเครดิตเรทติ้งตามมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ และหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กรณีที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสากล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ระดมทุน
ปัจจุบันการออกและเสนอขายขายตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ได้แก่ การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ (Baht Bond) และสกุลเงินตราต่างประเทศ (FX Bond) ในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ รวมถึงหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitized Bond) ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (issue rating) ไม่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency : inter CRA) เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของตราสารหนี้และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงของผู้ลงทุนไทย
ก.ล.ต. พบว่า กระบวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ inter CRA ในบางกรณี เช่น หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดย inter CRA มีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ (expected rating) ก่อน และจะเปิดเผยการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถืออันดับสุดท้าย (final rating) เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมดจากผู้ออกตราสารหนี้ ส่งผลให้ inter CRA ไม่สามารถออก final rating ได้ภายในเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ สำหรับกิจการต่างประเทศที่เสนอขาย Baht Bond/FX Bond รวมถึงผู้ออก Securitized Bond ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตสอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินการของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้ง ยังคงรักษามาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์อนุญาต : ผู้ออกตราสารหนี้ต้องได้รับอันดับเครดิตองค์กร (issuer rating) และอันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ของตราสารหนี้ (issue rating) จาก inter CRA โดยผู้ออกรายใหม่ต้องได้ rating ไม่ต่ำกว่าระดับ investment grade ขณะที่ผู้ออกรายเดิมที่ขออนุญาตออกตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ roll-over สามารถขอผ่อนผันเรื่องระดับ rating ได้
(2) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล : กำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ต้องเปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้ง issuer rating และ issue rating ในแบบ filing และ factsheet โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า issue rating เป็นเพียง expected rating ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงต้องเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ expected rating และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือโครงสร้างธุรกรรม
(3) เงื่อนไขภายหลังอนุญาต : กำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ต้องเปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถืออันดับสุดท้าย (final rating) ของ issue rating ต่อผู้ลงทุนบนเว็บไซต์ของผู้ออก และนำส่งต่อ ก.ล.ต. ภายในวันถัดจากที่ได้รับ final rating และหากมีการเปลี่ยนแปลงจาก expected rating ต้องระบุถึงเหตุผลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนประกอบการเปิดเผยและนำส่งด้วย
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1145 และระบบกลางทางกฎหมายhttps://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือ ทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569