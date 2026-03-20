UNIX เคาะราคาไอพีโอ 1.89 บ./หุ้น

" ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี "เคาะราคาไอพีโอ 1.89 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 23-25 มี.ค. 69 ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำอันเดอร์ไรท์ ระบุ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม เผยตั้งราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และค่า P/E Ratio จูงใจ เตรียมนำเงินจากการระดมทุนไปใช้รุกขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการผลิต และการแข่งขัน ผลักดันอนาคตเติบโตยั่งยืน
นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ BYD ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ UNIX ในราคาหุ้นละ 1.89 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่าง วันที่ 23-25 มี.ค. 2569
UNIX เตรียมเสนอขายไอพีโอ จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่าย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ BYD เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) และมีผู้จัดจำหน่ายอีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กจำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
สำหรับการกำหนดราคาไอพีโอที่ 1.89 บาท/หุ้น ดังกล่าว ถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ อีกทั้งธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตที่มีความสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน รวมถึงยังมีจุดเด่นด้านผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
รวมทั้ง หุ้น UNIX ยังมีค่า P/E Ratio หรือราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 8.30X ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดย UNIX เป็นผู้ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทยที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX กล่าวว่า UNIX ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วย ฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของหนัก ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีระดับสูง มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง ภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน รวมไปถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินบริษัทฯ จากสถิติย้อนหลังปี 2566-2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,025.70 ล้านบาท 3,157.78 ล้านบาท 3,063.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 153.94 ล้านบาท 119.51 ล้านบาท และ 150.31 ล้านบาท ตามลำดับ
ทั้งนี้ ภายหลังจากการระดมทุน บริษัทฯ มีแผนนำเงินไปใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมั่นใจว่า UNIX จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม
การดำเนินธุรกิจของ UNIX มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลาสติกรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องผลิตฟิล์มแบบ Vacuum Metallizing Plastic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตฟิล์ม Barrier ส่งผลให้สามารถนำเสนอฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้รองรับการรีไซเคิลได้ สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการดำเนินงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 5 ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรสู่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว สะท้อนถึงแนวทางการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเสริมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งในการผลิตใยระยะยาว