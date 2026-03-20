GULF โชว์ปิดดีลหุ้นกู้ 35,000 ล้านบาท ยอดจองซื้อเกิน 1.4 เท่า

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) มียอดจองซื้อรวม 49,507 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1.4 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย (Oversubscription) สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท แม้ตลาดการเงินทั่วโลกยังเผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์สงคราม ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก-ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งดีลที่มีความท้าทาย เนื่องจากสภาวะตลาดโลกในปัจจุบันมีความผันผวนจากสถานการณ์สงคราม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ด้วยยอดจองซื้อรวมสูงกว่า 1.4 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 4 ชุด มูลค่ารวม 35,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 2.36% ต่อปี และมีอายุเฉลี่ย 6.4 ปี โดยประกอบด้วย
• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.73% ต่อปี มูลค่า 3,350 ล้านบาท
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี มูลค่า 14,250 ล้านบาท
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.57% ต่อปี มูลค่า 10,400 ล้านบาท
• หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี มูลค่า 7,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2–4 เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17–19 มีนาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
นางสาวยุพาพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัท และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมทั้ง 5 สถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ประมาณ 200–250 ล้านบาทต่อปี
สำหรับเงินส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปใช้รองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดย GULF ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโซลูชันด้าน AI เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มบริษัท สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจ Data Center และ Cloud เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว