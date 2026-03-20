”บัวหลวง“ส่ง DR "WORLDA01 “ อิงดัชนีMSCI World ซื้อขายแล้ววันนี้

หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงบริษัทชั้นนำในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกได้ในหลักทรัพย์เดียว ผ่าน DR “WORLDA01” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุน Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SMSWLD) จดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์เยอรมนีและลงทุนอ้างอิงกับดัชนี MSCI World ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นขนาดใหญ่และกลางกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าโครงสร้างเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันไม่ได้เติบโตกระจุกตัวอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่กระจายตัวไปยังหลายศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำด้าน AI, Cloud และ Semiconductor จีนที่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ยุโรปที่โดดเด่นด้านพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของโลก จากภาพดังกล่าว การลงทุนจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง การกระจายพอร์ตไปยังบริษัทชั้นนำระดับโลก ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการรับโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก
หลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เจ้าแรกของไทย และปัจจุบันเป็นผู้ออก DR ที่มีมูลค่าตลาด DR อันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม, มี DR อ้างอิง ETF ที่มี Coverage ครอบคลุมดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกมากที่สุด และมี DR อ้างอิงหุ้นรายตัวระดับโลกที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโลกในอนาคต ได้เปิดตัว DR ใหม่ ภายใต้ชื่อ “WORLDA01” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุน Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SMSWLD) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี และลงทุนอ้างอิงกับดัชนี MSCI World
โดยเป็นรูปแบบสะสมผลตอบแทน (Accumulating) ไม่มีการจ่ายปันผล ซึ่งดัชนี MSCI World จะกระจายการลงทุนครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนหลักราว70% และกระจายไปยังญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และแคนาดา สัดส่วนราว 5.5%, 3.4% และ 3.4% ตามลำดับ รวมถึงประเทศในยุโรปอีกหลายแห่ง
ขณะเดียวกันในเชิงอุตสาหกรรม ดัชนี MSCI World มีการกระจายลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเฉลี่ย 27% รองลงมาเป็นกลุ่มการเงิน, อุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค และสุขภาพ ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเครื่องยนต์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกหลายด้านในคราวเดียว
“จุดเด่นของการลงทุน DR “WORLDA01” คือลงทุนเพียงหลักทรัพย์เดียว เท่ากับได้กระจายการลงทุนไปยังบริษัทชั้นนำระดับโลกมากกว่า 1,000 แห่งด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูง เพื่อสร้างโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกในระยะยาว โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กองทุน ETF SMSWLD ให้ผลตอบแทนสะสมใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World Total Return อยู่ราว 247%
ขณะที่ดัชนีอ้างอิงอยู่ราว 245% สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามดัชนี (Tracking) ที่มีความใกล้เคียงสูง นอกจากนั้นการลงทุนใน DR “WORLDA01” ยังทำให้นักลงทุนสามารถถือครองหุ้นบริษัทที่เติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องปรับพอร์ตเอง เพราะโครงสร้างของดัชนีจะปรับน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
ขณะที่บริษัทที่เติบโตช้าจะถูกปรับน้ำหนักลดลง ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนสะท้อน “ผู้ชนะของเศรษฐกิจโลก” ในแต่ละยุคได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของวัฏจักรเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม” นายพิเชษฐ กล่าว
นายพิเชษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดตัว DR ใหม่อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงเป้าหมายของหลักทรัพย์บัวหลวงในการขยายทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตลาดโลก และสร้างการเติบโตในระยะยาว
โดยปัจจุบัน DR ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มนักลงทุนไทย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวก ซื้อขายเป็นเงินบาทผ่านบัญชีหุ้นไทย ไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศหรือบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูง และซื้อขายได้เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
ทั้งนี้ ภาพรวมการลงทุน DR ในอุตสาหกรรมยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมูลค่าซื้อขาย DR ทั้งอุตสาหกรรมสะสมตลอดปี 2568 เท่ากับ 186,214 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าซื้อขาย DR ทั้งอุตสาหกรรมสะสมตลอดปี 2567 ที่อยู่ระดับ 59,697 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 212% ในรอบ 1 ปี สำหรับ DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือธนาคารกรุงเทพ และได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA” จาก TRIS Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568) มีจำนวน DR 35 หลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวม 16,003 ล้านบาท คิดเป็น 29.3% ของมูลค่าตลาด DR ทั้งอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569) โดยในปี 2568 DR01 สร้างผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 17.38% สูงกว่า SET Index ที่
-10.04% ในปี 2568 สะท้อนความสนใจของนักลงทุนไทยที่ต้องการกระจายพอร์ตไปยังต่างประเทศมากขึ้นอย่างชัดเจน
นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพิมพ์สัญลักษณ์ “WORLDA01” ในแอปพลิเคชัน Streaming
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ www.bualuang.co.th/dr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีม BLS Global Investing โทร. 0-2618-1999