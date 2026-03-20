“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” เผยรายได้ปี 68 รวม 11,096 ลบ.กำไร 5,135 ลบ.

“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” เปิดผลประกอบการประจำปี 2568 รับรู้รายได้รวม 11,096 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,135 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน9,283 ล้านบาท นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ที่มีรายได้รวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท กำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดมากกว่า 9,000 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ 0.55 เท่า เผยกระแสตอบรับหุ้นกู้ 1/2569 ล้นหลาม
นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้งจำกัด (WEH) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง จากความพร้อมกังหันผลิตไฟฟ้า ที่รักษาไว้ในระดับสูง และปริมาณกระแสลมที่ดี ทำให้รับรู้ผลประกอบการใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า สำหรับหนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 0.55 เท่านั้น เป็นผลจากการชำระคืนสินเชื่อเงินลงทุนโครงการแก่สถาบันการเงิน โดยภาระหนี้สินเงินลงทุน 7 จาก 8 โครงการจะสิ้นสุดลง ในปี 2570
สำหรับความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง WEH ครั้งที่ 1/2569 ที่เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และหรือนักลงทุนรายใหญ่ ได้รับความเชื่อมั่น และการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม มีนักลงทุนแสดงความสนใจจองซื้อ (Pre – booking) เข้ามาเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ นักลงทุนที่สนใจยังสามารถแจ้งความจำนงผ่านผู้ร่วมจัดจำหน่าย 8 แห่งได้ ระหว่างวันที่ 24 – 26 มี.ค.นี้
“สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหู้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี อายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีแผนนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ รวมถึงใช้สำหรับการกู้ยืมหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัทและเสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น”
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้ รวม 8 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBKH), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBS), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MAYBANK), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (TRINITY), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) และ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด (APW)