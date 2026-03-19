BIS ชี้รายย่อยติดดอยทองคำ สถาบันเทขายทำกำไร หลังตลาดโลหะมีค่าผันผวนหนัก

รายงาน BIS ชี้ "ความคึกคักของนักลงทุนรายย่อย" ผ่าน ETF และสถานะเลเวอเรจ คือแรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการพุ่งของราคาโลหะมีค่า ก่อนที่ตลาดจะพลิกกลับอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2569 ขณะที่สถาบันการเงินรายใหญ่เร่งเทขายทำกำไรตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 4 ปี 2568 และเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกว่า 4.7% กดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่ดิ่งลงกว่า 43% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2568
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) เปิดเผยในรายงานทบทวนรายไตรมาสที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า นักลงทุนรายย่อยเพิ่มปริมาณการซื้อทองคำพุ่งขึ้นถึง 3 เท่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่สถาบันการเงินรายใหญ่บนวอลล์สตรีทเร่งระบายสถานะออกอย่างต่อเนื่องตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า "ความคึกคักที่ขับเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย" ซึ่งส่วนใหญ่ไหลผ่านกองทุน ETF ที่อ้างอิงโลหะมีค่า "ได้วางรากฐานสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงเกินปกติ" และเป็นแรงส่งสำคัญที่ต่อยอดการชุมนุมของตลาดโลหะมีค่ามาตั้งแต่ปี 2568
ขณะที่ข้อมูลของสำนักวิเคราะห์การลงทุน The Kobeissi Letter อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ BIS เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 นักลงทุนรายย่อยได้ทุ่มซื้อ ETF ทองคำรวมกันสูงถึงราว 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยอดซื้อสะสมเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พุ่งแตะราว 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในช่วงเวลาเพียง 6 เดือนนับจากปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2569 The Kobeissi Letter สรุปสั้นๆ ว่า "นักลงทุนรายย่อย ทุ่มหมดหน้าตักในโลหะมีค่า"
อย่างไรก็ดีการที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 60% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นกระแสที่ดึงเม็ดเงินออกมาจากบิทคอยน์ เนื่องจากนักลงทุนบางกลุ่มมองว่าทั้งสองสินทรัพย์แข่งขันกันในฐานะ "แหล่งเก็บรักษามูลค่า" ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
การชำระบัญชีเลเวอเรจซ้ำเติมตลาดโลหะมีค่า
อย่างไรก็ตาม ฉากทัศน์กลับพลิกผันอย่างเฉียบพลัน เมื่อราคาทองคำและเงินร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2569 โดย BIS ระบุว่า "การปรับสมดุลรายวันของ ETF เลเวอเรจและการบังคับชำระหนี้จากมาร์จิ้น ได้ขยายความผันผวนของราคาให้รุนแรงยิ่งขึ้น" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดราคาเงิน
ขณะที่กลุ่มนักเก็งกำไรรายย่อยในตลาดอนุพันธ์ หรือที่เรียกว่า "non-reportables" ได้สะสมสถานะ Long ราคาเงินด้วยเลเวอเรจสูงก่อนที่ตลาดจะดิ่ง ส่งผลให้เมื่อเกิดการพลิกกลับของราคา แรงบังคับชำระหนี้ก็ระบาดลามออกไปอย่างรวดเร็ว
ตามข้อมูลจาก GoldPrice ระบุว่าปัจจุบันราคาทองคำปรับตัวลงราว 9% จากจุดสูงสุดตลอดกาลในช่วงปลายเดือนมกราคม ขณะที่ราคาเงินดิ่งหนักกว่ามาก โดยร่วงลงถึง 34% ในช่วงเวลาเดียวกัน
BIS สรุปว่า การดิ่งลงอย่างฉับพลันของราคาและความผันผวนที่พุ่งขึ้นในตลาดโลหะมีค่า "ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของกระแสเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย ประกอบกับแรงขยายที่เกิดจากการบังคับขายของ ETF เลเวอเรจ นักลงทุนแบบ Trend-following อย่างกลุ่ม Commodity Trading Advisors และพลวัตของมาร์จิ้น"
ดอลลาร์แข็งค่า กดคริปโทเคอร์เรนซีดิ่ง
นอกจากนี้ BIS ยังชี้ให้เห็นว่าการร่วงลงของราคาทองคำและเงินเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปรับขึ้นกว่า 4.7% นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนี DXY
อย่างไรก็ตาม BIS ตั้งข้อสังเกตสำคัญว่า "การดิ่งลงของราคาโลหะมีค่าดูเหมือนจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังเกี่ยวกับเงินดอลลาร์สหรัฐและเส้นทางนโยบายการเงิน แต่ยังเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลด้วยปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปในวงกว้าง"
ในขณะเดียวกัน ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลงราว 43% เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของตลาด ณ จุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2568 สะท้อนให้เห็นถึงการหดตัวของเงินทุน ที่ไหลเข้าตลาดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยและความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับภาวะตลาดหมีอย่างเต็มรูปแบบ