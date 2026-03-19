ECB เดินหน้ายูโรดิจิทัล วางโครงสร้างพื้นฐานเตรียมพร้อมใช้งานจริงปี '70

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดรับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยูโรดิจิทัล ครอบคลุมระบบตู้ ATM เครื่องรับชำระเงิน และกรอบการรับรองมาตรฐานทางเทคนิค สะท้อนให้เห็นว่าโครงการสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) แห่งยุโรปกำลังก้าวข้ามจากห้องนโยบายสู่สนามปฏิบัติการจริง โดยมีเป้าหมายเปิดโครงการนำร่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2570
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมทำงานใน 2 กลุ่มงานย่อย (Workstreams) ภายใต้คณะทำงานพัฒนากฎระเบียบ (Rulebook Development Group หรือ RDG) ซึ่งทำหน้าที่วางกรอบการดำเนินงานของยูโรดิจิทัล
กลุ่มงานแรกมุ่งเน้นการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับผู้ให้บริการตู้ ATM และเครื่องรับชำระเงิน ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร การใช้งานแบบออฟไลน์ รวมถึงการนำมาตรฐานระบบชำระเงินที่มีอยู่เดิมมาใช้ร่วมกัน ส่วนกลุ่มงานที่สองจะพัฒนาข้อเสนอสำหรับกระบวนการทดสอบ การรับรอง และการอนุมัติโซลูชันการชำระเงินและโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะต้องใช้งานภายในระบบนิเวศของยูโรดิจิทัล
ทั้งสองกลุ่มงานอยู่ภายใต้การกำกับของ RDG ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจค้าปลีก ผู้ให้บริการชำระเงิน และภาคผู้บริโภค โดย ECB ระบุว่าผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับคัดเลือกจะมีบทบาทในการให้ข้อมูลเชิงเทคนิค เพื่อสนับสนุนการพัฒนา "คู่มือมาตรฐาน" (Standardized Rulebook) ที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของยูโรดิจิทัลในภาพรวม
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญว่า ECB กำลังเปลี่ยนโครงสร้างใหม่จากขั้นตอนการออกแบบเชิงนโยบายไปสู่การวางแผนเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านการบูรณาการยูโรดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการรองรับธุรกรรมแบบออฟไลน์และการทำงานร่วมกันกับมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วทวีปยุโรป
ก่อนหน้านี้ ECB ได้วางแผนเริ่มคัดเลือกผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการนำร่องยูโรดิจิทัลระยะ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายปิเอโร ชิโปลโลเน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB เปิดเผยว่า โครงการนำร่องดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมในวงจำกัด ประกอบด้วยร้านค้าคัดสรร บุคลากรภายในระบบยูโรซิสเต็ม และผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับการคัดเลือก
อย่างไรก็ตาม แม้ความคืบหน้าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ECB ยืนยันว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะออกใช้ยูโรดิจิทัลหรือไม่นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการทดสอบครบถ้วนเสียก่อน ซึ่งหมายความว่าเส้นทางสู่สกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการของยุโรปยังต้องอาศัยทั้งเจตจำนงทางการเมืองและฉันทามติจากสถาบันนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปประกอบกัน