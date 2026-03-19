ภูฏานขายบิทคอยน์ 2,400 ล้านบาท สำรองหดตัว ส่งสัญญาณยุติการขุดเหมือง

ราชอาณาจักรภูฏานเคลื่อนย้ายบิทคอยน์มูลค่ากว่า 72.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่ามกลางตลาดคริปโตที่ยังอยู่ในช่วงซบเซาต่อเนื่องหลังวิกฤตเดือนตุลาคม 2568 ขณะที่สำรองบิทคอยน์ของประเทศหดตัวลงจาก 13,000 เหรียญ เหลือเพียงราว 4,400 เหรียญ สะท้อนว่ารัฐบาลภูฏานอาจกำลังปรับทิศทางนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งสำคัญ ขณะที่ข้อมูลจากอาร์คัม อินเทลลิเจนซ์ชี้ว่าไม่มีกระแสเงินไหลเข้ากระเป๋าเงินของภูฏานเกิน 100 ล้านดอลลาร์มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว จุดประกายคำถามว่าปฏิบัติการขุดบิทคอยน์ด้วยพลังงานหมุนเวียนของประเทศถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือไม่
ราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลในเอเชียใต้ซึ่งเคยได้รับการจับตามองในฐานะ "รัฐบาลขุดบิทคอยน์" แห่งแรกของโลก ได้โอนบิทคอยน์รวมมูลค่ากว่า 72.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 2,400 ล้านบาท ออกจากกระเป๋าเงินภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง นับเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลภูฏานนับตั้งแต่ตลาดคริปโตเข้าสู่ภาวะขาลงในปลายปี 2568
ตามข้อมูลจาก อาร์คัม อินเทลลิเจนซ์ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนชั้นนำ บริษัท ดรุก โฮลดิ้ง แอนด์ อินเวสต์เมนท์ หรือ DHI วิสาหกิจแห่งรัฐที่รับผิดชอบดูแลปฏิบัติการขุดบิทคอยน์และการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตของประเทศ ได้ดำเนินการโอนบิทคอยน์มากกว่า 973 เหรียญผ่าน 6 ธุรกรรมแยกกัน ในช่วง 24 ชั่วโมงดังกล่าว
นอกจากนี้ DHI ยังโอนบิทคอยน์อีกกว่า 175 เหรียญ มูลค่าราว 11.8 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมาด้วย
อาร์คัม ระบุว่า "ภูฏานมีแบบแผนการขายบิทคอยน์เป็นระยะ ในแต่ละครั้งมูลค่าราว 5 ถึง 10 ล้านดอลลาร์ โดยมีช่วงการขายที่เข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายน 2568"
ย้อนไปในเดือนธันวาคม 2567 รัฐบาลภูฏานประกาศแผนนำบิทคอยน์จากสำรองแห่งชาติจำนวน 10,000 เหรียญ ไปใช้สนับสนุนการพัฒนาเขตปกครองพิเศษ "เกเลพู มายด์ฟูลเนส ซิตี้" หรือ GMC ซึ่งเป็นโครงการเมืองอัจฉริยะระดับชาติ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมองบิทคอยน์ไม่เพียงในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไร หากแต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวตามกรอบ "คำมั่นสัญญาการพัฒนาบิทคอยน์แห่งชาติ" ที่ประกาศไว้
ภายหลังการโอนครั้งล่าสุด ภูฏานยังคงถือครองบิทคอยน์อยู่ราว 4,400 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 322 ล้านดอลลาร์ตามราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2567 ที่ภูฏานถือครองถึง 13,295 เหรียญ และหากนับตามราคาสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 126,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งทำได้ในเดือนตุลาคม 2568 ก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่ตลาดหมี โดยสำรองดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์
สัญญาณที่น่าจับตาอีกประการหนึ่งคือ ไม่มีกระแสบิทคอยน์ไหลเข้ากระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลภูฏานเกินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ทำให้นักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าภูฏานอาจได้ยุติหรือลดขนาดปฏิบัติการขุดบิทคอยน์ลงอย่างมีนัยสำคัญแล้ว
อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภูฏานโอนบิทคอยน์ออกมากกว่า 284 เหรียญ มูลค่ากว่า 22 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางภาวะตลาดคริปโตที่ตกต่ำต่อเนื่องหลังการดิ่งของตลาดในเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งฉุดราคาบิทคอยน์ลงสู่จุดต่ำสุดที่ราว 60,000 ดอลลาร์ หรือลดลงกว่า 50% จากราคาสูงสุดตลอดกาล ก่อนจะฟื้นตัวบางส่วนมาสู่ระดับราคาปัจจุบัน
ทั้งนี้ภูฏานโดดเด่นขึ้นมาในเวทีโลกในช่วงปี 2567–2568 จากแนวทางการขุดบิทคอยน์ด้วยพลังงานหมุนเวียน การจัดตั้งสำรองบิทคอยน์เชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และการออกกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมคริปโต จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่กล้าเดินหน้าในเส้นทางสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี แบบแผนการขายและการหดตัวของสำรองอย่างต่อเนื่องในช่วงตลาดขาลงครั้งนี้ กำลังสร้างคำถามสำคัญว่า ยุทธศาสตร์บิทคอยน์ของภูฏานยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือกำลังพลิกโฉมไปสู่บทใหม่กันแน่