ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.87-ระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 เดือน-ราคาน้ำมันพุ่ง-ทองคำร่วง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 เดือน (นับตั้งแต่ปลายเดือนต.ค. 2568) สอดคล้องกับภาพการอ่อนค่าของสกุลเงินในฝั่งเอเชีย หลังสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 110 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ การร่วงลงของราคาทองคำในตลาดโลกก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันด้านอ่อนค่าต่อเงินบาท ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากการคาดการณ์ของตลาดว่า โอกาสของการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ลดลง หลังเฟดปรับขึ้นประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ พร้อมกับส่งสัญญาณรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อไปก่อน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเพียง 198 แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 5,162 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.60-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน