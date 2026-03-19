หุ้นปิดร่วง 23.40 จุดเซ่นพิษสงคราม-กังวลเฟดชะลอลดดอกเบี้ย เจอ Sell on Fact หลัง"อนุทิน"นั่งนายกฯ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,417.45 จุด ลดลง 23.40 จุด (-1.62%) มูลค่าซื้อขาย 73,426.60 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุด 1,416.61 จุด และจุดสูงสุด 1,442.04 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 98 หลักทรัพย์ ลดลง 429 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 123 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ร่วงลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ปัจจัยกดดันยังมาจากสถานการณ์สงครามตะวันออกลางยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับมาดขึ้นอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะตามมา โดยเฉพาะจากเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อ
นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดดอกเบี้ย เพราะมีความกังวลเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น กดดัน Sentiment ของตลาดหุ้นในวันนี้ ประกอบกับ ตลาดหุ้นบ้านเราเผชิญแรงขาย Sell on fact หลังจากสภาผู้แทนรษฎรลงมติเสียงส่วนใหญ่ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่ายังคงมีความผันผวนจากปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อและไม่แน่นอน จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,390-1,400 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 8,675.25 ล้านบาท ปิดที่ 155.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,818.95 ล้านบาท ปิดที่ 268.00 บาท ลดลง 8.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,312.07 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,726.77 ล้านบาท ปิดที่ 13.80 บาท ลดลง 0.10 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,016.59 ล้านบาท ปิดที่ 187.00 บาท ลดลง 2.50 บาท