UNIXชูเติบโตเด่นปันผลดึ ผู้ถือหุันใหญ่ล็อคอัพ100%

ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี” โรดโชว์อวดศักยภาพ ผู้นำนวัตกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ครบวงจร ชูหุ้นปันผล-เติบโตสูง กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจล็อกหุ้น 100% ปล่อยให้ไอพีโอ 27.27% ฟรีโฟลทด์ในตลาด ฟาก “โสฬส ยอดมงคล” ซีอีโอ เผยรับมือปัญหาวัตถุดิบขึ้นราคา สต๊อกสินค้ถึงพ.ค.นี้
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 180 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าจดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดเข้าเทรดในตลาดไตรมาส 2 ปีนี้
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปใช้ซื้อเครื่องจักร เพิ่มกำลังการผลิต , ชำระหนี้เงินกู้และเป็นทุนหมุนเวียน
ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 66-68 มี รายได้ 3,034ล้านบาท, รายได้ 3,166ล้านบาท และรายได้3,063ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 153 ล้านบาท, กำไรสุทธิ 119 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 150 ล้านบาท ตามลำดับ
ทั้งนี้ หลังขายหุ้น IPO 180 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 27.27% ของทุนจดทะเบียน และที่เหลือส่วนของผูัถือหุ้นเดิม 72.73% จะล็อกอัพทััง 100% เป็นเวลา 6 เดือน ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับหุ้นของบริษัท
ขณะที่ปัจจุบัน UNIX มี D/E Ratio ที่ 3.2 เท่า
สำหรับแผนการเติบโตที่ผ่านมา UNIX เติบโตปีละ 3-5 % ซึ่งปีนี้วางแผน 4 ด้าน คือเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มกำลังการผลิต รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ,ขยายฐานลูกค้า เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มรายได้, พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและความยั่งยืน เน้นบรรจุภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
“ เราตั้งเป้าการเติบโตช่วง 3–5 ปีข้างหน้า พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Green มุ่งลดการใช้พลังงานและถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสหารแข่งขันทางธุรกิจ “นายโสฬสกล่าว
ปัจจุบัน บริษัทใช้กำลังการผลิต 60,000 ตัน/ปี คำสั่งซื้อประมาณ 90 % ของกำลังผลิต ซึ่งมีคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้ากลุ่ม Total Solution เข้ามาสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย UNIX บริหารวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสต๊อกวัตถุดิบ ที่ปัจจุบันสามารถใช้ได้ถึงเดือน พ.ค.นีั
นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บริษัทมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง และมีคำสั่งซื้อในมือ (Backlog) รองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต จึงเชื่อว่าหุ้น UNIX จะเป็นหุ้นเติบโตสูง และจ่ายเงินปันผลดีที่ดี
โดยการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการเป็นทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นปันผลในระยะยาว
ทั้งนี้ UNIX ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ดัง เช่น “ตรากุญแจ” และ “ตรามิตรภาพ” ซึ่งครอบคลุมทั้งถุงร้อน ถุงเย็น และถุงหูหิ้ว โดยมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รองรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปัจจุบัน UNIX มีโครงสร้างรายได้ 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภค 40% ของรายได้ , ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 32% , ฟิล์มสำหรับบรรจุของหนัก 17% , ฟิมล์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป 11.54% โดยฟิล์มส่วนใหญ่ จำหน่ายในประเทศ 90% ของรายได้