ทองผันผวนหนัก! โกลเบล็ก ชี้ช่องลงทุน Gold Futures สร้างผลตอบแทนทั้งขาขึ้นและขาลง

บล.โกลเบล็ก ชี้ราคาทองผันผวนหนัก จากปัจจัยสงครามตะวันออกกลางระอุอย่างเนื่อง พร้อมแนะ 4 กลยุทธ์ลงทุนทองผ่าน "Gold Futures" ปลอดภัย ใช้เงินเพียง 5-10% ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ทิศทางราคาทองคำผันผวนต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก กระแสความไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ กำลังผลักดันให้นักลงทุนหันมาเก็งกำไรในทองคำเพิ่มขึ้น
*Gold Futures: อาวุธลับยุคใหม่ของการลงทุน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการลงทุนในทองคำได้เปลี่ยนผ่านไปแล้ว หมดยุคของการใช้เงินก้อนโตไปซื้อทองคำแท่งแล้วรอลุ้นให้ราคาปรับตัวขึ้นเพียงอย่างเดียว บล.โกลเบล็ก ชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบของการลงทุนผ่าน Gold Futures ซึ่งเป็นอาวุธลับยุคใหม่ที่ทลายขีดจำกัดเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง นักลงทุนไม่ต้องใช้เงินเต็มจำนวน 100% อีกต่อไป แต่สามารถใช้พลังของ Leverage โดยวางเงินประกันเพียง 5-10% ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ นอกจากนี้ยังลบจุดบอดของทองคำแท่งด้วยการเปิดโอกาสให้ทำกำไรได้ทั้ง 2 ทิศทาง ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น (Long) หรือขาลง (Short) พร้อมสภาพคล่องที่สูงลิ่ว สามารถเทรดทำกำไรข้ามคืนได้จนถึงเวลา 03.00 น. โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงในการเก็บรักษาทองคำจริง
*เผย 4 กลยุทธ์เด็ด พิชิตกำไรจากความผันผวน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการลงทุนในทองคำได้เปลี่ยนผ่านไปแล้ว และหมดยุคของการหอบเงินก้อนโตไปซื้อทองคำแท่งแล้วรอลุ้นให้ราคาปรับตัวขึ้นเพียงอย่างเดียว บล.โกลเบล็ก ชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบของการลงทุนผ่าน Gold Futures ผ่าน 4 กลยุทธ์การเทรดที่นักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที ได้แก่
1. Buy on Dip (ซื้อเมื่อย่อตัว): การดักช้อนซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ เพื่อต้นทุนที่ต่ำและ Risk/Reward ที่คุ้มค่าในเทรนด์ขาขึ้น
2. Breakout Trading (ตามน้ำเมื่อทะลุแนวต้าน): สายเก็งกำไรสามารถเปิดสถานะ Long ตามทันทีเมื่อราคาทะยานทะลุแนวต้านสำคัญพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน
3. Inter-Month Spread (เทรดส่วนต่างระหว่างเดือน): การเปิดสถานะ Long และ Short ในสัญญาคนละเดือน เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา ลดความผันผวน และใช้หลักประกัน (Margin) ต่ำ
4. Hedging with Physical Gold (ป้องกันความเสี่ยง): กลยุทธ์ไม้ตายสำหรับผู้ที่มีทองคำแท่งในมือ โดยสามารถเปิดสถานะ Short เพื่อล็อกราคาขายและป้องกันความเสี่ยงในวันที่ตลาดปรับตัวลงรุนแรง
"ทองคำในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องประดับหรือสินทรัพย์ที่อยู่นิ่งๆ แต่คือเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งในทุกสภาวะตลาด"