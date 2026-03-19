D พร้อมยื่นตลาดฯ เข้าเทรดกระดาน SET ปีนี้ ผลงานโตตามเป้าหมาย - รุกขยายฐานลูกค้าในประเทศ

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น พร้อมยื่นย้ายเข้าเทรดกระดาน SET ปีนี้ หลังผลการดำเนินงานโตต่อเนื่อง ปี 2568 ทำรายได้ทะลุพันล้านบาท ผลประกอบการโดดเด่น กำไรเติบโตพุ่ง 70% งานบริการทันตกรรม งานเทรดดิ้ง แข็งแกร่ง ตั้งเป้าผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 15% อีกทั้งรุกขยายฐานตลาดในประเทศ พร้อมเพิ่มทางเลือกรองรับลูกค้าคนไทย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รากฟันเทียม warantec คุณภาพมาตรฐานราคาคุ้มค่าเริ่มต้นเพียง 27,000 บาทต่อซี่
นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้ให้บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ พร้อมยื่นคำขอย้ายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET จากที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
โดยผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับงวดปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,047 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 85.8 ล้านบาท โตเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2567 และในปีนี้ตั้งเป้าผลการดำเนินงานเติบโตไม่ต่ำกว่า 15%
ในส่วนธุรกิจของบริษัท ทั้งให้บริการทันตกรรมมีการเติบโตจากการเข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) และ Dental Tourism ส่วนธุรกิจการขาย หรือ เทรดดิ้ง มีการเติบโตเนื่องจากการที่ บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ทันตกรรมจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่าเหมาะสม
อย่างไรในปีนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายฐานตลาดลูกค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกรองรับกลุ่มลูกค้าคนไทย ด้วยการให้บริการรากเทียมแบรนด์Warantec นำเข้าจากประเทศเกาหลี เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ให้บริการในราคาคุ้มค่า ค่าใช้จ่ายรากเทียม Warantec พร้อมครอบฟัน เริ่มต้นเพียง 27,000บาท ต่อซี่
“ผลงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถเข้าทำการซื้อขายในกระดาน SET และที่ผ่านมาบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการเข้าอยู่ใน SET จะเป็นโอกาสให้กับบริษัท ทั้งด้านของภาพลักษณ์ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนสถาบันด้วย” นายณัฐสิทธิ์ กล่าว