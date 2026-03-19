ETL ปี 68 โตแรง รายได้พุ่ง รับดีมานด์ขนส่งบูม

“ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์” ปี 68 โตแรง รายได้พุ่ง รับดีมานด์ขนส่งบูม เดินหน้าขยายเส้นทางอาเซียนสู่เอเชียกลาง ตั้งเป้าโตต่อ 10–15% ในปี 69
นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาวปาณิสรา สกุลสำเภาพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL เปิดเผยว่าปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37% และ มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 21.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 173% เพิ่มขึ้นโดดเด่น รับดีมานด์ขนส่งข้ามพรมแดน–Cold Chain พุ่งลุยขยายเครือข่ายเชื่อมอาเซียนสู่เอเชียกลาง–รัสเซีย เสริมศักยภาพ Multimodal Logistics ดันปริมาณตู้ควบคุมอุณหภูมิ 350 ตู้/เดือน รองรับทุเรียน–สินค้าเกษตรส่งออก
นอกจากนี้ วางแผนการดำเนินงานปี 2569 มุ่งขยายธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เชื่อมเส้นทางการขนส่งจากอาเซียนสู่เอเชียกลาง รองรับความต้องการขนส่งระหว่างประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการมูลค่าเพิ่ม (Value-added Services) เพื่อยกระดับอัตรากำไร บริษัทเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและระบบบริหารจัดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย ตั้งเป้าการเติบโตรายได้ราว 10–15% จากการขยายฐานลูกค้าใหม่และการต่อยอดลูกค้าเดิม รวมถึงมองหาโอกาสพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว