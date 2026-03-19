RBF เปิดแผนปี 69 รุกตลาดต่างประเทศเต็มสูบ ดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง

RBF ประกาศแผนเชิงรุกปี 2569 เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง พร้อมมองหาพันธมิตรเสริมแกร่ง ล่าสุดจ่อผุดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศจีน คาดเปิดดำเนินงานไตรมาส 4/69 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งระยะยาว
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยแผนธุรกิจและแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2569 ว่า บริษัทตั้งเป้าหมายเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงมีศักยภาพในการขยายตัว
สำหรับรายได้จากตลาดในประเทศ บริษัทคาดว่าจะเติบโตในระดับ Double Digit โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มค้าปลีกที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น หลังจากบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายใหม่ 2 ราย ในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อยอดขายตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป
ด้านตลาดต่างประเทศ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 15-20% จากการขยายกำลังผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Premix เพิ่มเติม พร้อมมองหาลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มดังกล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอาหารในประเทศเวียดนาม
ส่วนตลาดอินโดนีเซีย บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตประมาณ 15-20% และคาดว่าการดำเนินงานจะสามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าปีก่อน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต โดยมีการย้ายเครื่องจักรบางส่วนจากประเทศไทยไปติดตั้งเพิ่มเติม เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการปรับตัวของอัตรากำไรให้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนขยายตลาดในกลุ่มค้าปลีกมากขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดดังกล่าว
สำหรับตลาดในประเทศอินเดีย บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์จากโรงงานแห่งใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 เพื่อผลิตสินค้ากลุ่ม Food Coating รองรับการขยายตลาดในอินเดีย โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไม่น้อยกว่า 15% และมีแผนทยอยเพิ่มกำลังการผลิตในระยะต่อไป ทั้งนี้ การตั้งฐานการผลิตในอินเดียจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบสำคัญ เช่นแป้งสาลี มีราคาต่ำกว่าประเทศไทยประมาณ30% ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวโน้มช่วยให้อัตรากำไรของสินค้ากลุ่มดังกล่าวปรับตัวดีขึ้น
สำหรับตลาดจีน ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งชื่อ Ai En Bi Food Ingredient Co., Ltd ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Food Coating และธุรกิจการซื้อมาขายไป (Trading) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงงานในประเทศจีนและคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4/2569 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้จากตลาดจีนในปี 2569 ประมาณ 75 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 100–120 ล้านบาทในปี 2570
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต