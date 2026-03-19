Krungthai Wealth จับมือ VISA เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญ

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ VISA International มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้า Krungthai Wealth ผ่านกิจกรรม Private Visit พาเยี่ยมชม Louis Vuitton Hotel Bangkok ป๊อปอัพโฮเทลครั้งแรกในประเทศไทยและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการโรงแรมจำลอง เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีของลาย Louis Vuitton Monogram พร้อมจัดแสดงกระเป๋ารุ่น Iconic ของแบรนด์ ท่ามกลางบรรยากาศ Retro-Luxury ในอาคารสไตล์ย้อนยุค ให้ลูกค้าได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของแบรนด์ระดับโลกอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าภายในพื้นที่จัดแสดงด้วยสิทธิพิเศษ
ที่จัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า Krungthai Wealth โดยมี นางสาวรัฐยา ทองรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ ณ บ้านตรอกถั่วงอก
กิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนกลยุทธ์ Global Lifestyle ของ Krungthai Wealth ที่มุ่งยกระดับการดูแลลูกค้าครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารความมั่งคั่งและการมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก โดยธนาคารได้จัดเตรียมห้องรับรองส่วนตัวและบริการที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ Welcome Gift มูลค่า 1,700 บาท จาก Visa สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC – Krungthai Wealth ครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับ Complimentary Afternoon Tea ณ Siam Kempinski Hotel Bangkok ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการส่งมอบประสบการณ์ลักชัวรีระดับสากล และสร้างคุณค่าที่มากกว่าการดูแลด้านการเงินให้กับลูกค้า Krungthai Wealth อย่างต่อเนื่อง
