xs
xsm
sm
md
lg

Krungthai Wealth จับมือ VISA เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ VISA International มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้า Krungthai Wealth ผ่านกิจกรรม Private Visit พาเยี่ยมชม Louis Vuitton Hotel Bangkok ป๊อปอัพโฮเทลครั้งแรกในประเทศไทยและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการโรงแรมจำลอง เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีของลาย Louis Vuitton Monogram พร้อมจัดแสดงกระเป๋ารุ่น Iconic ของแบรนด์ ท่ามกลางบรรยากาศ Retro-Luxury ในอาคารสไตล์ย้อนยุค ให้ลูกค้าได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของแบรนด์ระดับโลกอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าภายในพื้นที่จัดแสดงด้วยสิทธิพิเศษ
ที่จัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า Krungthai Wealth โดยมี นางสาวรัฐยา ทองรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ ณ บ้านตรอกถั่วงอก


กิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนกลยุทธ์ Global Lifestyle ของ Krungthai Wealth ที่มุ่งยกระดับการดูแลลูกค้าครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารความมั่งคั่งและการมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก โดยธนาคารได้จัดเตรียมห้องรับรองส่วนตัวและบริการที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ Welcome Gift มูลค่า 1,700 บาท จาก Visa สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC – Krungthai Wealth ครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับ Complimentary Afternoon Tea ณ Siam Kempinski Hotel Bangkok ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการส่งมอบประสบการณ์ลักชัวรีระดับสากล และสร้างคุณค่าที่มากกว่าการดูแลด้านการเงินให้กับลูกค้า Krungthai Wealth อย่างต่อเนื่อง

Krungthai Wealth จับมือ VISA เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญ
Krungthai Wealth จับมือ VISA เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญ
Krungthai Wealth จับมือ VISA เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญ
Krungthai Wealth จับมือ VISA เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญ