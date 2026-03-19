TSE ปี 69 ลุยโครงการ Solar Big Lotเล็งประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่ม

“ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ” เดินเกมรุกปี 69 เร่งเครื่องพัฒนาโครงการ Solar Big lot 229 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามสัญญากับภาครัฐเรียบร้อยแล้ว รวมกำลังการผลิตรวม ณ สิ้นปีกว่า 311 เมกะวัตต์ ฟากซีอีโอ ระบุบริษัทอยู่ระหว่างมองหาโอกาสประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ๆเพิ่มเติม เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน โดยตั้งเป้า 100 - 200 เมกะวัตต์ เติมพอร์ตธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการบริหารจัดการในเรื่องการลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย เสริมศักยภาพการทำกำไร ผลักดันธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนระยะยาว
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงปี 2569 บริษัทฯ ได้เร่งเครื่องการพัฒนาโครงการ Solar Big lot ที่ได้ลงนามสัญญากับภาครัฐเรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆตามนโยบายของภาครัฐฯโดยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งในด้านแหล่งเงินทุน ที่ดิน และทีมงานที่มีประสบการณ์ ตั้งเป้าอย่างน้อย 100 - 200 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมพอร์ตธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงวดปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ รับรู้ EBITDA อยู่ที่ 544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับค่าความพร้อมจ่ายของกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจสุขภาพเต็มปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินลดลง
สำหรับผลงานที่สำคัญในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ โดยเข้าซื้อกิจการ Bangkok IVF Clinic (BIC) ซึ่งดำเนินธุรกิจธุรกิจด้านเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ IVF (In-vitro Fertilization) เพื่อสร้าง New S-Curve สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
อีกทั้ง บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด โครงการ 1 และ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทย่อยในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีระยะเวลาสัญญาต่ออายุเพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยจะสิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2581
และบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท พาวเวอร์ เอซ วัน จำกัด (PACE1) ซึ่งได้สิทธิสัมปทานการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า (WCA) โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ แบบ Non-Firm มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 ปี 6 เดือน (ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้าง ไปจนถึงช่วงระยะเวลาในการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเวลา 25 ปี) กับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
อนึ่ง ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 310.86 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 24 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 73.80 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ Solar Big Lot จำนวน 28 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 229.06 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 8 เมกะวัตต์
“TSE มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง อัตราหนี้สินต่อทุนต่ำ และบริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ และธุรกิจสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น” ดร.แคทลีน กล่าว