INET เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดให้ดอกเบี้ยคงที่ปีละ 5.25-5.55--%

”อินเทอร์เน็ตประเทศไทย“ เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ 2 ชุด ให้ดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.55% ต่อปี ทระดมทุนเพื่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ ดีเดย์เปิดจอง 20 - 22 เมษายนนี้
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET เผยว่า INET เดินหน้ายุทธศาสตร์ปี 2569 ตอกย้ำบทบาท Sovereign Provider ของประเทศไทย ดังนััน INET จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่าง Data Center แห่งที่ 4 (INET-IDC4)
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 จำนวน 2 ชุด เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่น INET28OA อายุ 2 ปี 5 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.25-5.35] % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่น INET294A อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.45-5.55] % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
โดยโอกาสสำคัญในการลงทุนในหุ้นกู้กับผู้นำด้าน Cloud & Digital Platform สัญชาติไทย ที่พัฒนาและวิจัยโดยคนไทย 100% มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และบังคับใช้ ภายใต้กฎหมายไทย สอดคล้องเทรนด์ Data Sovereignty ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมากว่า 31 ปี ทำให้ INET มีศักยภาพในการเติบโตไปพร้อมกับกระแส Cloud, AI และ Data Economy ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง