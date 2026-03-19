PTG คว้ารางวัล“Thailand’s Most Admired Company”

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นผู้รับมอบรางวัลเกียรติยศ ในพิธีมอบรางวัล "2025-2026 Thailand’s Most Admired Company" โดยทำคะแนนความน่าเชื่อถือสูงสุดในปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายพิทักษ์ เผยว่า “การที่ PTG ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเรา ที่ผ่านมา Ecosystem ของ PTG ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร ผู้ประกอบการ พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องดำเนินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้คน การพัฒนาธุรกิจของเราจึงไม่ใช่แค่การขยายสาขา แต่คือการสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด Powering Thai Lives : Everywhere • Everyday • Everyone เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงผู้คน เศรษฐกิจ และสังคมไทย เข้าสู่คุณภาพชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน”
สำหรับรางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online ซึ่งเป็นผลการสำรวจความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง18 ปี เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่เป็นสุดยอดในแต่ละด้าน การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดขององค์กร และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ PTG มุ่งมั่นพัฒนาบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยต่อไป