EA จับมือ บพข. เปิดโครงการประกวดนวัตกรรม Bio‑PCM

พลังงานบริสุทธิ์ “จับมือ บพข. เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม Bio‑PCM เปิดตัว ““Up the Phase. Upgrade the World” ปลื้มจดสิทธิบัตรชีวภาพเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรมพลังงานอนาคต
นายฉัตรพล ศรีประทุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช (GTR) หนึ่งในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน (บพข.) สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ ‘Up the Phase. Upgrade the World: สารเปลี่ยนสถานะสู่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกอนาคต’ โดยมุ่งเปิดเวที ให้คนรุ่นใหม่ นักวิจัย และ นักนวัตกรรมร่วมต่อยอด Bio‑PCM (Bio‑Phase Change Material) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี สารเปลี่ยนสถานะ จากวัตถุดิบชีวภาพที่ EA ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย
Bio‑PCM เป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานความร้อนซึ่งช่วยจัดการอุณหภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาคาร ระบบขนส่งความเย็น และอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ ผสม Bio‑PCM ในวัสดุก่อสร้างหรือผนังอาคารเพื่อลดความร้อนสะสมและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ, ใช้ในกล่องขนส่งอาหาร ยา หรือวัคซีนเพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่างขนส่ง รวมถึงนำไปใช้ในสิ่งทอและเสื้อผ้าอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
สำหรับเทคโนโลยี Bio-PCM ของ EA ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยในองค์กร แสดงถึงศักยภาพนวัตกรรมของไทย เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆและสนับสนุนเศรษฐกิจ Bio‑Circular‑Green Economy (BCG) ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รศ.ดร. กานดา บุญโสธรสถิตย์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันกล่าวว่า ภารกิจของ บพข. คือการเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมจาก หิ้งสู่ห้าง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ความร่วมมือกับกลุ่ม EA ในโครงการนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเท่านั้น แต่คือการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มน้ำมัน เป็น Bio-PCM คือการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย บพข. มุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นผลกำไรทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
สำหรับการประกวดนวัตกรรม โครงการ “Up the Phase. Upgrade the World” ผู้เข้าร่วมสามารถเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่ต่อยอดจาก Bio-PCM โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
* Bio-PCM Frontier Tech สำหรับผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีขั้นสูง
* The Future Maker สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานต้นแบบ
* Next-Gen Visionary สำหรับแนวคิดนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อยอดในอนาคต
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่รอบนำเสนอ (Pitching) ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการประกาศผลรางวัลภายในงาน อว.แฟร์ 2569 โดยมีเงินรางวัลรวมมากกว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดผลงานร่วมกับนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ โครงการเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง บพข. Facebook Page pmuc.researchfunding และ Facebook Page Energy Absolute