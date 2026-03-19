'ขัตติยา อินทรวิชัย'ซีอีโอกสิกรไทย คว้ารางวัล 2026 CEO Thailand Prime Award

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เผย นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย รับรางวัล 2026 CEO Thailand Prime Award ภายในงาน 2026 Thailand’s Most Admired Brand จัดโดย BrandAge นิตยสารและสื่อออนไลน์ธุรกิจการตลาดชั้นนำของไทย ร่วมกับ บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จํากัด จัดทำผลสํารวจความโดดเด่นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ได้สร้างคุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ แบรนด์ และการรับรู้ของผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือ Mandala AI พร้อมกับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังคว้าอีก 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล 2026 White Brand Award เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในฐานะองค์กรที่มีธรรมาภิบาล จริยธรรมในการทำธุรกิจต่อสังคมโดยรวม และต่อสิ่งแวดล้อม 2.รางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันจากการที่ธนาคารได้รับความน่าเชื่อถือในปัจจัยด้านการบริหารการจัดการ (Management) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) และการบริการ (Excellence Service) น่าเชื่อถือสูงที่สุดจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค และ 3.รางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดธนาคารและบริการทางการเงินกลุ่ม Mobile Banking เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดย K PLUS เป็นโมบายแบงกิ้งอันดับ 1 ที่น่าเชื่อถือและลูกค้าไว้วางใจใช้บริการ