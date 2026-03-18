ฝรั่งกลับมาแล้ว...ปลุกหุ้นเชิดหัวขึ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

การเทขายหุ้นอย่างหนักหน่วง ยืดเยื้อและยาวนานของนักลงทุนต่างชาติ สิ้นสุดลงแล้ว อย่างน้อยในระยะสั้น หลังจากมีแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมการพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงของดัชนี ฯ หุ้น ซึ่งปิดที่ 1433.88 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 28.88 จุด
นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม หลังสงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้น นักลงทุนต่างชาติแห่กันเทขายหุ้นทิ้ง โดยไม่มีวันใดที่เว้นวรรคในการขาย จนมียอดขายหุ้นออกจนสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคมรวมทั้งสิ้น 3.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการขายเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสงคราม
แต่วันที่ 17 มีนาคม ต่างชาติมียอดซื้อหุ้นสุทธิ 2,431 ล้านบาท เป็นการหยุดสถิติการขายหุ้นติดต่อกัน 9 วันทำการ
การหวนคืนสู่ตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ และผลักดันให้ดัชนีฯวิ่งกระฉูดขึ้นมายืนที่ระดับ 1433 จุด ทำให้นักลงทุนรายย่อยในประเทศ ซึ่งซื้อหุ้นสะสมมาตลอดนับจากเกิดสงครามตะวันออกกลาง จำนวนรวมประมาณ 5.1 หมื่นล้านบาท ได้ปลดเปลื้องภาระต้นทุนหุ้นที่ข้อนซื้อไว้
เพราะต้นทุนเฉลี่ยองนักลงทุนรายย่อยหุ้นที่ซื้อในช่วงภาวะสงคราม อยู่ที่ดัชนีฯประมาณ 1430 จุด
รายย่อยในประเทศน่าจะไม่เจ็บตัวกันแล้ว เพียงแต่แนวโน้มหุ้นจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดต่อ และต่างชาติจะกลับมาจริงหรือไม่
การกลับมาของต่างชาติ อาจตั้งสมมุติฐานได้ 2 ประเด็นคือ ต่างชาติคลายความกังวลจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลาง และตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจอยู่ จึงทยอยเข้ามาซื้อหุ้นคืน
แต่ใครจะตอบได้ว่า ต่างชาติจะกลับมาจริงหรือไม่ จะไล่ช้อนซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องหรือเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าจับตา เพราะถ้าต่างชาติซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง ดัชนีฯมีโอกาสวิ่งไปต่อ สามารถตีฝ่าแนวต้านระดับ 1450 จุดได้ในรอบนี้ และมีความหวังที่จะได้เห็นหุ้นขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1500 จุดอีกครั้ง แม้สงครามยังไม่สงบก็ตาม
ถ้าหุ้นไปไกลจนทะลุ 1500 จุดได้ นักลงทุนรายย่อยที่ยืนซัดหมัดกับนักลงทุนต่างชาติมาตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จะกลายเป็นผู้ชนะของตลาดหุ้น เก็บเกี่ยวกำไรกันถ้วนหน้า
แต่ถ้าต่างชาติซื้อเพียงชั่วคราว และยังไม่ยกทัพใหญ่กลับมาจริง คงต้องไปรอลุ้นข่าวดีชิ้นใหญ่จากสงครามสงบ กระตุ้นให้ตลาดหุ้นกลับสู่ความคึกคักเต็มรูปแบบอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการขาดแคลนข่าวดี การที่ต่างชาติกลับมาซื้อ ถือเป็นปัจจัยที่กำลังปลุกความเชื่อมั่นนักลงทุน ทำให้มีกำลังสู้กับตลาดหุ้นอีกยก และได้โอกาส ระบายขายหุ้นทำกำไรออกมาบ้าง
ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ กลับมาเป็นปัจจัยที่นักลงทุนติดตามอย่างใจจดจ่อ เพราะเป็นสิ่งชี้นำทิศทางหุ้นระยะสั้น
ดัชนี ฯ ที่ไต่มาสู่ระดับ 1433 จุด จะไปต่อได้หรือไม่ ต้องอาศัยแรงส่งจากต่างชาติ
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การถล่มขายของต่างชาติ อาจยุติลงแล้ว ถ้าจะขาย คงไม่รุนแรงวันละหลายพันล้านบาทเหมือนก่อนหน้า และมีโอกาสทยอยกลับเข้ามาซื้อคืนอีกด้วย
ถ้าเงินทุนไหลกลับตลาดหุ้น ถ้าต่างชาติทยอยกลับมาซื้อหุ้นคืน เป้าดัชนี ฯ 1500 จุด จะอยู่แค่เอื้อม