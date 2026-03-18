หุ้นปิดบวก 6.97 จุดชะลอความร้อนแรงหลังศาล รธน.รับคำร้องบัตรเลือกตั้ง เกาะติดถ้อยแถลงประธานเฟด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,440.85 จุด เพิ่มขึ้น 6.97 จุด (+0.49%) มูลค่าซื้อขาย 56,571.17 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,454.48 จุด และจุดต่ำสุด 1,438.13 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 231 หลักทรัพย์ ลดลง 232 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 196 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นจากการปรับขึ้นของ DELTA ที่ปรับขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ซึ่งหากตัด DELTA ออก ดัชนีเคลื่อนไหวซึมตัว แม้ช่วงเช้าจะปรับตัวขึ้นแรง แต่ก่อนปิดตลาดภาคเช้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด และ QR Code ไว้พิจารณา เป็นจิตวิทยาลบต่อบรรยากาศการลงทุน ประกอบกับนักลงทุน Wait & See รอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนนี้ เพื่อรอติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ เนื่องจากความกังวลเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและอาจมีผลต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้แนะติดตามผลการประชุมเฟดที่จะทราบผลการประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) ตามเวลาไทย ต้องติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หากแสดงท่าทีเข้มงวดมากขึ้น อาจเป็นแรงกดดันให้ตลาดได้ แต่หากส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยและไม่ได้เปลี่ยนท่าทีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะถัดไป มองเป็นกลางต่อประเด็นดังกล่าว โดยให้กรอบแนวรับ 1,420 จุด และแนวต้าน 1,460 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,396.58 ล้านบาท ปิดที่ 276.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,046.02 ล้านบาท ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,654.79 ล้านบาท ปิดที่ 13.90 บาท ลดลง 0.10 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,064.68 ล้านบาท ปิดที่ 379.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,061.25 ล้านบาท ปิดที่ 147.00 บาท ลดลง 2.00 บาท