TQR ส่งซิก Q1"ธุรกิจประกันภัยต่อ" สดใส

ที คิว อาร์ ส่งสัญญาณไตรมาส 1/69 ความต้องการทำประกันภัยและประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ฟากซีอีโอ "ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ระบุเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ ตอบโจทย์ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ส่วนบริษัทร่วมทุน อัลฟ่าเซคฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าภาครัฐ-เอกชนเพิ่ม ผลักดันรายได้นิวไฮต่อเนื่อง
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในช่วงไตรมาส 1/2569 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมถึงความเสี่ยงรูปแบบใหม่ เช่น Cyber Risk และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG (Environmental, Social, and Governance)
“จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการทำประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของบริษัทประกันภัย มีความต้องการบริหารพอร์ตความเสี่ยง ขณะเดียวกัน TQR มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับเรามี know-how มีประสบการณ์ ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการลูกค้า และคู่ค้าอยู่เสมอ”
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงยุคใหม่และความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่ม Alternative อาทิ ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ง ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลักดันรายได้รวมในปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด บริษัทร่วมทุน โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ช่วยเสริมศักยภาพของกลุ่ม TQR ในด้าน Cyber Insurance และ Cybersecurity Solution โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Risk พร้อมมีเป้าหมายในการขยายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจต่างๆ และส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น
ความร่วมมือกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงมีแผนพัฒนาธุรกิจร่วมกันต่อเนื่อง ขณะที่ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต
ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.75% จากปีก่อน มีรายได้รวม 259 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ และมีกำไรสุทธิ 100.53 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 92.00 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 51.75 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569