แอกซ่าประกันภัย สานต่อโครงการ “Hearts in Action” สร้างรอยยิ้มและโอกาสที่เท่าเทียมให้อนุบาลดวงประทีป

แอกซ่าประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ อนุบาลดวงประทีป ภายใต้โครงการ "Hearts in Action" สะท้อนเจตนารมณ์บริษัทฯ ในการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง พร้อมเพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่เด็ก ๆ ในสังคมไทย
ในโอกาสนี้ แอกซ่าประกันภัยได้รับเกียรติจาก อูลริเกอร์ เดอควน Group Chief of Communication, Brand & Sustainability ร่วมกิจกรรมกับ กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัคร ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ทีมงานยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงออก เสริมสร้างความมั่นใจ และสร้างบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน
อนุบาลดวงประทีป ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิดวงประทีป โดยมุ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับเด็กในชุมชนแออัดคลองเตยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ด้วยแนวทางการสอนแบบมอนเทสซอริและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต และการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่เด็ก ๆ ที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าประกันภัยในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านโครงการ “Hearts in Action” ซึ่งมุ่งเน้นการรวมพลังพนักงานอาสาสมัครให้นำทักษะและทรัพยากรมาสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย แอกซ่ามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเท่าเทียมและก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน
