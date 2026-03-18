หุ้นปิดเช้าบวก 6.16 จุด ตามตลาดโลก DELTA นำเด้งตามหุ้นเทคสหรัฐ เก็งรัฐบาลใหม่เร่งเครื่อง ศก.

SET ปิดเช้าที่ 1,440.01 จุด เพิ่มขึ้น 6.13 จุด (+0.43%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 34,871 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าปรับขึ้นแรงช่วงต้นก่อนย่อตัวลงมา โดยทำจุดสูงสุด 1,454.48 จุด และจุดต่ำสุด 1,438.88 จุด
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับตลาดภูมิภาค แรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA ดีดขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ตอบรับแนวโน้มดีมานด์ชิปเซมิคอนดักเตอร์ยังแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกระจายกลุ่ม โดยเฉพาะปิโตรเคมีที่เก็งสเปรดพุ่งตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น
แม้ปัจจุบันราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูง แต่ล่าสุดอิหร่านเปิดให้เรือน้ำมันบางส่วนเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว อีกทั้งท่าทีประเทศต่าง ๆ ไม่เข้าร่วมสงคราม ส่งผลให้สถานการณ์ผ่อนคลายลง แต่ก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับ นักลงทุนกลับมาเก็งกำไรจากประเด็นการเมืองในประเทศ ที่คาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลเร็วขึ้นและจะเร่งออกมาตรการต่าง ๆ นอกเหนือจากมาตรการที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ โดยคาดว่ามาตรการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอาจถูกหยิบยกขึ้นมาเร็วขึ้น
ส่วนประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ กรณีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด บล.บัวหลวง ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวใช้เวลา 15 วัน นัดไต่สวน ผู้เกี่ยวข้อง คาดจะเห็นความชัดเจนอีก 1 เดือน ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเดิม ทั้งนี้มองว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่ Panic Sell จากประเด็นนี้ อาจเพียงย่อตัว เนื่องจากยังมีแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนนี้คาดมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แนะติดตามท่าทีของเฟดว่าจะส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยระยะถัดไปอย่างไร รวมถึงมุมมองทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐ แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,430 จุด และแนวต้าน 1,460 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,469.20 ล้านบาท ปิดที่ 274.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,119.20 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,008.03 ล้านบาท ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,262.93 ล้านบาท ปิดที่ 147.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,167.94 ล้านบาท ปิดที่ 380.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท