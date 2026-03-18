SINO ต่อยอดธุรกิจคลังสินค้าปลอดอากรสู่บริการใหม่

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” หรุกต่อยอดธุรกิจสู่บริการใหม่ เตรียมเปิดตัว “ห้องควบคุมอุณหภูมิ” ที่ระดับ 20 – 25 องศาเซลเซียส ภายในคลังสินค้าปลอดอากร (Freezone Warehouse) ในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เจาะกลุ่มลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทคโนโลยี เครื่องสำอาง อาหารระดับพรีเมียม ฯลฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคของประเทศไทย เตรียมเปิดบริการภายในเดือนเมษายนนี้
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า หลังจากเปิดบริการคลังสินค้าปลอดอากร (Freezone Warehouse) ภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มาระยะหนึ่ง ได้เห็นโอกาสขยายบริการใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและสร้างรายได้มากขึ้น ล่าสุด บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร ของคลังสินค้าปลอดอากรดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็น “ห้องควบคุมอุณหภูมิ” (Temperature Control Room) ที่ระดับ 20 – 25 องศาเซลเซียส ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับจองพื้นที่ล่วงหน้า คาดว่าจะเปิดบริการได้ภายในเดือนเมษายน 2569 โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่จะสูงกว่าคลังสินค้าปลอดอากรปกติประมาณกว่า 1 เท่า เนื่องจากมีการลงทุนระบบควบคุมความเย็นแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มศักยภาพบริการในรูปแบบ Free Zone Logistics Solutions (โซลูชันโลจิสติกส์ในพื้นที่ปลอดอากร) ได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปสู่ผู้นำเข้าและส่งออกในอุตสาหกรรมเฉพาะที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าภายในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, สินค้าไฮเทคโนโลยี, เครื่องสำอาง, อาหารระดับพรีเมียม ฯลฯ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตจากศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค และยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ อาทิ การย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไฮเทคโนโลยีมายังประเทศไทย, การเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ AI, เทรนด์การดูแลสุขภาพที่ช่วยหนุนการบริโภคอาหารระดับพรีเมียม ฯลฯ
“เรามีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านการทำตลาดเชิงรุกของทีมงานฝ่ายขาย ปัจจุบันมีผู้นำเข้าและส่งออกติดต่อและสอบถามอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในไตรมาส 3 ปีนี้จะมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม หลังจากนั้นจะพิจารณาแผนการลงทุนเฟสถัดไปเพื่อขยายพื้นที่ห้องควบคุมอุณหภูมิภายในคลังสินค้าปลอดอากรของบริษัทฯ” นายนันท์มนัส กล่าว