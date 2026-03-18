SYNEX เปิดเกมรุก Enterprise Tech รับดีมานด์ AI–Cloud

ซินเน็ค (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ Enterprise Technology Solutions รองรับความต้องการโซลูชันเทคโนโลยีขององค์กรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสการลงทุนด้าน AI, Cloud และ Digital Infrastructure ที่เร่งตัวในหลายอุตสาหกรรม โดยบริษัทตั้งเป้าผลักดันรายได้ปี 2569 เติบโตสู่ระดับ 53,000 ล้านบาท พร้อมยกระดับบทบาทสู่การเป็น Technology Empowerment Partner เชื่อมโยงเทคโนโลยีและโซลูชันจากพันธมิตรระดับโลกสู่ภาคธุรกิจไทย
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่า บริษัทกำลังเดินหน้าปรับบทบาทธุรกิจเพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยมุ่งขยายธุรกิจในกลุ่ม Enterprise และ Commercial เพื่อรองรับการลงทุนด้าน Digital Transformation ขององค์กรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทมองว่า AI จะเป็นหนึ่งใน Growth Driver สำคัญ ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในระยะถัดไป
โดยซินเน็ค มองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ AI, Cloud, Data และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรในหลายอุตสาหกรรมเร่งลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับการใช้ข้อมูล และสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดธุรกิจจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที สู่การเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีครบวงจร
อีกหนึ่งในกลยุทธ์คือการเปิดพื้นที่ Synnex Technology Showcase นับเป็น Experience Hub ด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร ที่รวบรวมโซลูชันสำคัญของโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น The Future Living, Synnex Smart Town, Future Workplace, Smart Learning Hub และ Smart Wellness for better Life โดยเป็นพื้นที่นำเสนอ การใช้งานจริงของเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้ลูกค้าองค์กรและพาร์ตเนอร์ได้ทดลองโซลูชัน พร้อมเห็นภาพการนำ AI, Data และ Cloud ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ที่รองรับการเติบโตในอนาคต ตอกย้ำบทบาทการเป็น Technology Empowerment ที่ไม่ได้จำกัดเพียงการจำหน่ายสินค้าไอที แต่ยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยมีพอร์ตกว่า 70 แบรนด์เป็นจุดแข็งสำคัญครอบคลุมทุกกลุ่มเซกเมนต์ ช่วยให้สามารถนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสทางธุรกิจใน กลุ่ม Longevity หรือธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยผสานศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับแนวคิดการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และสอดรับกับเมกะเทรนด์ด้าน Longevity Economy ที่กำลังขยายตัวในระดับโลก
นางสาวสุธิดา กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะ AI และ Data ที่เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม เรามองว่านี่คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดเทคโนโลยี และเป็นโอกาสของ SYNEX ในการขยายบทบาทสู่การเป็น Technology Empowerment Partner ที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 47,393 ล้านบาท เติบโต 13.1% จากปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.65% สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.38 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ปี 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 0.48 บาทต่อหุ้น