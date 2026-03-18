ทองผันผวน! GCAP GOLD ชี้สงครามพ่นพิษเขย่าโลกการเงิน พลิกเกมดอกเบี้ยกดดันเฟด

นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 สัปดาห์ ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนในระดับสูง โดยในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางหลักทั่วโลก เตรียมประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดกำลังเกิดความกังวลอย่างหนักต่อโอกาสการเกิดภาวะ Inflation Shock ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไร้ข้อยุติ
นอกจากนี้ ตลาดการเงินเริ่มปรับเปลี่ยนท่าที โดยการลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่งลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีกำหนดการประชุมในวันที่ 1718 มีนาคม 2569 นี้ ซึ่งนับเป็นการพลิกความคาดหมายจากเดิมที่ตลาด เคยตั้งความหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานและความไม่แน่นอนจากสงครามทำให้แนวโน้มดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป
ขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ประเมินว่า ทิศทางเศรษฐกิจหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของความขัดแย้ง โดยหากสงครามยุติลงได้โดยเร็ว จะส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อมีโอกาสชะลอตัวลง ซึ่งอาจเปิดทางให้เฟดสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมได้ประมาณ 100 basis points ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อและราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง เฟดอาจจำเป็นต้องชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกไป ซึ่งจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของตลาดการเงินโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับทิศทางในตลาดทองคำ ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอน นักลงทุนมักเข้าถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความกังวลเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นของราคา ทำให้ตลาดทองคำยังคงผันผวนสูงในช่วงนี้
สำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินว่าราคาทองคำยังอยู่ในช่วงพักฐาน จึงแนะนำให้นักลงทุนจับตาแนวรับสำคัญที่ระดับ $5,000 อย่างใกล้ชิด หากราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบพักฐานระหว่าง $5,000-$5,200 แต่หากราคามีการหลุดกรอบจะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $4,925 และ $4,860 ซึ่งเป็นโซนที่คาดว่าจะมีแรงซื้อคืนกลับเข้ามา ในตลาดอีกครั้ง
สำหรับตลาดทองคำในประเทศไทย แม้ราคาทองคำโลกจะถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ แต่การอ่อนค่าของเงินบาทยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงราคาทองคำในประเทศ ส่งผลให้การปรับตัวลงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเปิดจังหวะให้นักลงทุนสามารถทยอยสะสมได้ในช่วงที่ราคาอ่อนตัว โดยประเมินจุดสะสมทองคำไทยไว้ที่บริเวณ 75,50076,200 บาท และพิจารณาแบ่งขายทำกำไรที่บริเวณ 78,00078,500 บาท