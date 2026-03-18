DEMCOลุยงานรัฐ-เอกชน เน้นแผนลงทุนพลังงาน ขับเคลื่อนโอกาสธุรกิจ

เด็มโก้ ( เดินหน้าแผนปี 69 ลุยจัดทัพเข้าร่วมประมูลงานรัฐ และเอกชน เน้นแผนลงทุนด้านพลังงาน เปิดโอกาสคว้างานเพิ่ม ฟากซีอีโอ “ณัฐพงศ์ กอร่ม” ระบุปี 69 ตั้งเป้าหมายเพิ่ม Backlog ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาท หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมปักธงปี 70 ดันกำลังผลิต Solar Rooftop แตะ 20 MW
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในระยะยาว รองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
สำหรับในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแผนการลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งการก่อสร้างสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค รวมทั้งการขยายธุรกิจพลังงานใหม่ เช่น Smart Grid, Micro Grid และระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต
ส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนบริษัทฯ ยังเดินหน้าแผนลงทุนในโครงการ Solar Rooftop ทั้งในรูปแบบ Private PPA และ EPC โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ภายในช่วงปี 2564 - 2570 เพื่อตอบรับความต้องการใช้พลังงานสะอาดจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ในช่วงปี 2564 - 2573 ที่สนับสนุนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน (Private PPA) และโรงไฟฟ้าชุมชน ตลอดจนระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 10,000 ล้านบาท
ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีแผนลงทุนช่วงปี 2563–2573 มูลค่า 300,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ขณะที่การไฟฟ้านครหลวง วางงบลงทุน 50,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2559 - 2569 สำหรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าในเขตเมือง
“โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า รวมถึงนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดของภาครัฐ จะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานพัฒนาระบบโครงข่ายพลังงาน และโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า รวมถึงระบบพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจระบบไฟฟ้าและพลังงานสะอาด พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานรายได้และเพิ่มโอกาสการได้รับโครงการภาครัฐและภาคเอกชนใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยในปี 2569 ตั้งเป้าหมายผลักดันงานในมือ (Backlog) ให้แตะระดับ 2,600 ล้านบาทสิ้นปีนี้” นายณัฐพงศ์ กล่าว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 2,598 ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาครัฐ 1,124 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43% และงานภาคเอกชน 1,475 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2570