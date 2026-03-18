LPN ผนึก ธอส. ปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ผนึก ธอส. เปิดแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ซื้อคอนโดในเครือ LPN ครอบคลุม 5 โครงการบนทำเลศักยภาพในราคาเข้าถึงง่าย คัดยูนิตพิเศษด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1.25 ล้านบาท พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น กับส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพิ่มอีก 0.25% ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.69
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPNเปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ด้วยการมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยธนาคารปกติ สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อ 5 โครงการคอนโดมิเนียมในเครือ LPN ตามที่กำหนด ผ่าน Website : GHBankbigfamily.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงปีแรกให้กับลูกค้า ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นับว่าเกิดขึ้นในช่วงจังหวะสำคัญของตลาด เนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อที่อยู่อาศัย เพราะสามารถเข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่ปรับลดลง
ทั้งนี้ LPN ได้คัดเลือกยูนิตพิเศษจาก 5 โครงการคุณภาพ เข้าร่วมแคมเปญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ ในระดับราคาที่เข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียง 1.25 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการเอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางนิคมอมตะซิตี้ ใกล้แหล่งงานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าลงทุนปล่อยเช่า หรืออยู่เองก็คุ้ม ภายใต้แนวคิด "อยู่เอิร์น เพลินกว่าใคร" ราคาเริ่มต้น 1,250,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 2,900 บาท
·โค โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 ตั้งอยู่บนทำเลย่านเอกชัย - บางบอน ภายใต้แนวคิด “ปรับพื้นที่.. ให้คุณใช้ชีวิตได้มากขึ้น” ด้วยห้องขนาดใหญ่ พื้นที่เยอะ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ ราคาเริ่มต้น 1,390,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 2,900 บาท
· โครงการลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย ตั้งอยู่บนทำเลใกล้โรงพยาบาลศิริราช และ MRT จรัญฯ 13 ภายใต้แนวคิด "ความพอดีที่มากกว่า วิถีของคนฉลาดเลือก" ราคาเริ่มต้น 2,090,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 2,900 บาท
· โครงการลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร คอนโดสไตล์รีสอร์ท ตั้งอยู่บนทำเลปิ่นเกล้า ใกล้ MRT บางยี่ขัน ภายใต้แนวคิด “Modern Vertical Resort” ให้ความผ่อนคลายในบรรยากาศพื้นที่สีเขียวร่มรื่น พร้อมเทควิวสวยใจกลางปิ่นเกล้าได้อย่างง่ายดาย ราคาเริ่มต้น 2,400,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 2,900 บาท
· โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32 ตั้งอยู่ใกล้ BTS สถานีเสนานิคม แวดล้อมด้วยสถานศึกษา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย ภายใต้แนวคิด "สุนทรียแห่งการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ" ราคาเริ่มต้น 2,590,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 2,900 บาท
“แคมเปญความร่วมมือในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของ LPN สามารถเข้าถึงสินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งเมื่อรวมกับราคาที่อยู่อาศัยที่ยังอยู่ในระดับเข้าถึงได้ จะช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดภาระดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาได้จำนวนมาก และถือเป็นจังหวะที่ดีของผู้ที่กำลังตัดสินใจมีบ้าน นอกจากนี้โครงการทั้ง 5 แห่งของ LPN ยังครอบคลุมทำเลที่หลากหลาย แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในราคาเข้าถึงง่ายอีกด้วย โดยแคมเปญดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.69” นางสาว ดารณีกล่าว