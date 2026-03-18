STARM ลุยขยายฐานลูกค้า ดันดิจิทัลแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ

สตาร์ มันนี่ เดินหน้าขยายฐานลูกค้า เพิ่มความหลากหลายสินค้าและบริการทางการเงินครบวงจร พร้อมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเชื่อมระบบสินเชื่อทั้งกระบวนการ เสริมประสบการณ์ลูกค้าและเพิ่มโอกาสธุรกิจ ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ฟากผู้บริหาร “ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม” ระบุไตรมาส 2/69 เตรียมรันระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ E-Commerce - LINE OA เต็มรูปแบบ พร้อมระบบ LOS&LMS ครึ่งปีหลัง ผลักดันรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10%
นายชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (STARM) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “สตาร์ มันนี่” (Star Money) เปิดเผยว่า ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งเครือข่ายร้านค้าปลีก และสาขาของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง พร้อมอำนวยความสะดวกในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ขณะที่สินค้าและบริการ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยจำหน่ายผ่านทั้งสาขาและช่องทางออนไลน์ พร้อมให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร ทั้งแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการปรับแผนธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งเพิ่มบริการต่างๆ หน้าร้าน ตอบโจทย์ดีมานด์ในยุคดิจิทัล รวมถึงขยายบริการในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ โดยเปิดให้บริการงานเซอร์วิส ทั้งงานซ่อมและรับเทรดเครื่องตามสาขาต่างๆ
สำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ เตรียมผลักดันดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่การบริหารสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ ไปจนถึงการเรียกเก็บค่างวด เพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าและการรับบริการแบบครบวงจร ทำให้ลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่สามารถเข้าถึงแบรนด์สตาร์ มันนี่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแพลตฟอร์ม E-Commerce และ LINE OA โดยในครึ่งปีหลังจะนำระบบพิจารณาสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ คัดกรองคุณภาพของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำระบบบริหารจัดการสินเชื่อ (Loan Management System: LMS) เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาใช้ภายในองค์กรทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การติดตาม และการให้บริการลูกค้าให้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม
ส่วนแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2569 ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและการปล่อยสินเชื่อ ขณะเดียวกันการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการจ้างงานและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%