เคทีซีออกแบบสิทธิพิเศษรับกระแส Young Retro มาแรง-เจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)ชวนรู้จักเทรนด์'Young Retro'เทรนด์คนรุ่นใหม่กลับหันไปหยิบ'กล้องดิจิแคมยุค 2000s กล้องฟิล์ม และกล้องอินสแตนท์'มากขึ้น แม้สมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอคมชัดระดับ 4K และ AI รีทัชภาพได้ในเสี้ยววินาที เหตุเพราะต้องการภาพที่ 'จริงกว่า มีเรื่องเล่า และสะท้อนตัวตน' และเทรนด์ดังกล่าวกำลังเปลี่ยนนิยาม'ความคุ้มค่า'ของ Gen Z จากความคมชัดไร้ที่ติ ไปสู่'ของที่มีความหมาย จับต้องได้ และตั้งใจเลือก'
**กระแสที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่ไวรัลชั่วคราว**
แรงขับของ Young Retro เกิดจากการผสานกันของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจผู้บริโภค ฝั่งอุตสาหกรรมเห็นสัญญาณชัด เช่น ยอดขายกล้องฟิล์มและกล้องคอมแพ็กต์มือสองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายตลาด โทนภาพยุค 2000s และคอนเทนต์ถ่ายด้วยดิจิแคม ติดเทรนด์บน TikTok ต่อเนื่องหลายไตรมาส สะท้อนว่า เศรษฐกิจแห่งความทรงจำ (Memory Economy) กำลังเติบโต ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อประสบการณ์ที่มีความหมาย มากกว่าซื้อสเปกสูงแต่ไม่รู้สึกผูกพัน
**Gen Z ไทย: ผู้บริโภคที่คิดเป็น–เทียบคุ้ม–โซเชียลเป็นศูนย์กลาง**
พฤติกรรมเด่นที่เห็นชัดคือค้นคว้าก่อนซื้อ พร้อมเปลี่ยนแบรนด์ทันทีเมื่อเจอดีลที่คุ้มกว่าตัดสินใจจาก รีวิวจริง คอมเมนต์จริง และคอนเทนต์จากผู้ใช้จริง มากกว่าภาพโฆษณาที่เนี้ยบเกินจริง โดยชั้นวางสินค้าของคนรุ่นใหม่ อยู่บนฟีด (Feed) มากกว่าหน้าร้าน ด้านการใช้จ่าย Gen Z ให้ค่ากับ Intentional Spending หรือซื้อเพราะ'คุณค่า'ไม่ใช่เพราะ'มูลค่า'อย่างเดียว ค่าใช้จ่ายอย่างฟิล์ม ล้าง–สแกน หรือพรินต์อินสแตนท์ ถูกมองเป็นต้นทุนของประสบการณ์ ที่เก็บเป็นความทรงจำและเล่าเรื่องได้
**Young Retro“คุณค่า” ที่ชนะใจ Gen Z**
จริง ดีกว่าเพอร์เฟ็กต์: ภาพที่แตกนิด เบลอนิด แต่เล่าเรื่องได้จริงกว่า
ตั้งใจใช้จ่าย: พร้อมจ่ายในสิ่งที่ให้คุณค่าจับต้องได้และตอบสนองความรู้สึก
ค้นพบผ่านโซเชียล: ดีลต้องโปร่งใส เข้าใจง่าย เปรียบเทียบได้เร็ว และมีเสียงจากผู้ใช้จริงสนับสนุน
**จาก'บัตรเครดิต'สู่'เพื่อนร่วมทางของความทรงจำ'**
เมื่อ'ความหมาย'เป็นหัวใจของพฤติกรรมผู้บริโภค 'เคทีซี'มองว่าบทบาทของสถาบันการเงินต้องไปไกลกว่าความสะดวกตอนจ่ายบัตร แต่ต้องทำให้ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคให้ค่า กลายเป็นเรื่องที่คุ้มค่า ปลอดภัยและมั่นใจได้ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
พร้อมกันนั้น ในยุคที่ทุกอย่างเร็วขึ้นบนโลกดิจิทัล เคทีซีสนับสนุนความรู้ด้านไซเบอร์และความรู้การเงิน เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของประสบการณ์ที่ดี
และความคุ้มค่าที่แท้จริงคือความสบายใจในระยะยาว เคทีซีจึงมุ่งช่วยให้สมาชิกวางแผนภาระจ่าย-ผ่อน การใช้คะแนน และการวางแผนงบประมาณให้เหมาะกับเป้าหมายของแต่ละคน
รวมทั้งสนับสนุนการเล่าประสบการณ์จากผู้ใช้จริงและครีเอเตอร์บน TikTok–IG ที่เรียล เข้าถึงง่าย สอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมของ Gen Z ที่ให้คุณค่ากับความเรียลและรีวิวจริง
**เคทีซีทำให้ “ทริปที่มีเรื่องเล่า” คุ้มกว่า และวางแผนง่ายกว่า**
และเพื่อตอบรับกระแส Young Nostalgia หรือความงามแบบวินเทจในมุมมอง Gen Z กำลังขับเคลื่อนการใช้จ่ายเชิงประสบการณ์ ตั้งแต่โรดทริป คาเฟ่วินเทจ ไปจนถึงกล้องฟิล์มและการล้าง–สแกนภาพอย่างตั้งใจ เคทีซีออกแบบสิทธิพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ “ใช้ชีวิตได้อย่างมีแผน” ควบคู่ความคุ้มค่า ตั้งแต่ต้นทางจนถึงช็อตสุดท้ายของทริป ผ่าน 4 หมวดสำคัญ ดังนี้:
ท่องเที่ยว: จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รถเช่า และบริการเดินทางต่างๆ เพื่อให้โรดทริปวางแผนง่ายขึ้น
น้ำมัน: ช่วยประหยัดค่าเดินทางสำหรับสายโรดทริปและการเดินทางนอกเมืองเป็นประจำผ่านสิทธิพิเศษาจากพันธมิตรสถานีบริการน้ำมัน
ร้านอาหาร: สิทธิพิเศษร้านอาหารและคาเฟ่ที่ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการเดินทาง ทั้งการแวะพัก นั่งทำคอนเทนต์ หรือเก็บบรรยากาศ
ถ่ายภาพ: สิทธิพิเศษสำหรับกล้อง ฟิล์มและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ทำให้ “ความทรงจำ” ถูกเก็บอย่างคุ้มค่าและตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นสายดิจิแคมหรือฟิล์ม
พร้อมด้วยทางเลือกผ่อนชำระและการใช้คะแนนตามแคมเปญที่ร่วมรายการ เพื่อช่วยบริหารงบประมาณ โดยไม่ลดทอนคุณค่าของประสบการณ์ เพราะ Young Retro ไม่ได้พาคนหวนอดีต แต่พาคนรุ่นใหม่กลับมาหาความหมายในการใช้ชีวิต และการใช้เงิน และนี่คือจุดที่เคทีซีเห็นโอกาส ไม่ใช่แค่ในยอดใช้จ่ายวันนี้ แต่ในความสัมพันธ์ระยะยาวกับสมาชิก ที่เชื่อว่า “ความคุ้มค่า” ต้องมาพร้อม “ความหมาย” เสมอ