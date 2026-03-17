หุ้นปิดพุ่ง 28.86 จุด ตามตลาดเอเชียคลายกังวลราคาน้ำมัน แรงซื้อ DELTA-TRUE นำบิ๊กแคปคึกคัก

SET ปิดวันนี้ที่ 1,433.88 จุด เพิ่มขึ้น 28.86 จุด (+2.05%) มูลค่าซื้อขาย 71,255.39 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับตัวขึ้น เคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,441.97 จุด และจุดต่ำสุด 1,418.68 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 324 หลักทรัพย์ ลดลง 145 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 188 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง เป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ โดยราคาน้ำมันปรับตัวลงมาทำให้คลายความกังวล หนุน Sentiment ตลาดหุ้น
บ้านเราได้แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาหนุน โดยเฉพาะ DELTA TRUE และกลุ่มปิโตรเคมี ประกอบกับ หุ้น PTTEP หลังจากระหว่างวันราคาน้ำมันขยับขึ้นมาเล็กน้อย
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์แต่ยังมีความผันผวน ต้องเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อเนื่อง ประกอบกับ ทิศทางราคาน้ำมันที่ยังคงมีความผันผวน โดยให้แนวต้าน 1,450 จุด แนวรับ 1,400 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,386.08 ล้านบาท ปิดที่ 268.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 5,020.89 ล้านบาท ปิดที่ 149.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,956.30 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 4,837.35 ล้านบาท ปิดที่ 56.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,626.32 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท