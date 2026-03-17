DADขานรับนโยบายรัฐลดใช้พลังงาน–น้ำมันเปิดโหมดทำงาน WFH 30%

นายธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการประหยัดพลังงาน DAD ออกมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน โดยรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ผ่านแนวปฏิบัติสำคัญ ได้แก่ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส การปิดไฟช่วงพักกลางวัน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน การแต่งกายแบบ Cool Mode เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ รวมถึงส่งเสริมการขึ้น-ลงอาคารด้วยบันได เพื่อลดการใช้พลังงานภายในองค์กร
พร้อมกันนี้ DAD ยังเดินหน้ามาตรการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น สร้างนิสัยการเดินทางร่วมกัน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การประชุมผ่านระบบ Video Conference และการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการให้บริการ ซึ่งกำหนดสัดส่วน WFH สำหรับงานทั่วไปที่ร้อยละ 30 ของอัตรากำลังทั้งหมด และร้อยละ 10 สำหรับงานด้านบริการ มาตรการดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ DAD ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่การสนับสนุนนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน